बर्तन साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके, होगी अच्छे से सफाई

बर्तन धोना रोजमर्रा का एक जरूरी काम है, लेकिन कई बार सामान्य धोने से बर्तन पूरी तरह से साफ नहीं होते। इस लेख में हम कुछ आसान और असरदार तरीके पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने बर्तनों को गहराई से साफ कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने बर्तनों को नया जैसा बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि बर्तनों की सफाई के लिए कौन-कौन से तरीके आजमाए जा सकते हैं।

#1 सिरका और नमक का मिश्रण करें इस्तेमाल सिरका और नमक का मिश्रण बर्तनों की सफाई के लिए बहुत ही असरदार है। इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सिरका और नमक मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने गंदे बर्तनों पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बर्तन को गर्म पानी से धो लें। यह मिश्रण जिद्दी दागों को हटाने और बर्तनों को चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके नियमित उपयोग से आपके बर्तन नए जैसे लगेंगे।

#2 बेकिंग सोडा का करें प्रयोग बेकिंग सोडा एक ऐसी सामग्री है, जिसका उपयोग आप बर्तनों की सफाई के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी में गर्म पानी भरें और उसमें दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं, फिर इसमें अपने गंदे बर्तन डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद बर्तनों को निकालकर सामान्य तरीके से धो लें। यह तरीका जिद्दी दागों को हटाने और बर्तनों को साफ करने में मदद करता है।

#3 नींबू का रस आएगा काम नींबू का रस न केवल खाने में ताजगी लाता है, बल्कि यह बर्तनों की सफाई के लिए भी उपयोगी है। इसके लिए एक कटोरी में पानी लें और उसमें नींबू का रस निचोड़ें, फिर इस मिश्रण को अपने गंदे बर्तनों पर लगाकर कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बर्तन को गर्म पानी से धो लें। नींबू का रस जिद्दी दागों को हटाने और बर्तनों को चमकदार बनाने में मदद करता है।

#4 आलू भी है कारगर आलू एक ऐसी सब्जी है, जिसका उपयोग भी आप बर्तनों की सफाई के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आलू को आधा काट लें और उसके कटे हिस्से पर नमक लगाकर अपने गंदे बर्तन पर रगड़ें, फिर बर्तन को पानी से धो लें। आलू में मौजूद तत्व जिद्दी दागों को हटाने में मदद करता है। इस तरीके को अपनाने से आपके बर्तन साफ-सुथरे और नए जैसे लगेंगे।