रसोई में तेल के छींटे और चिकनाई को साफ करने के लिए आजमाएं ये 5 तरीके

रसोई में खाना बनाते समय अक्सर तेल के छींटे और चिकनाई के दाग लग जाते हैं, जिन्हें साफ करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, कुछ स्मार्ट हैक्स की मदद से आप इन समस्याओं का आसानी से सामना कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी रसोई को हमेशा साफ-सुथरा रख सकते हैं और दाग-धब्बों से छुटकारा पा सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक बेहतरीन सफाई सामग्री है, जिसे आप रसोई की चिकनाई हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बेकिंग सोडा को थोड़ा-सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और उसे दाग वाले स्थान पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे स्क्रबर से रगड़कर साफ करें। इससे दाग आसानी से हट जाएंगे और आपकी रसोई चमक उठेगी। बेकिंग सोडा न केवल सस्ता है बल्कि इसमें कोई हानिकारक रसायन भी नहीं होता, जिससे यह सुरक्षित विकल्प बनता है।

#2 सिरका भी है असरदार सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला पदार्थ है, जो चिकनाई को आसानी से साफ कर सकता है। इसके लिए सिरके को स्प्रे बोतल में भरकर दाग वाले स्थान पर छिड़कें और कुछ मिनट रुके रहने दें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल चिकनाई हटेगी बल्कि बदबू भी दूर होगी। इसके अलावा सिरका रसोई के उपकरणों और सतहों को भी चमका देता है, जिससे आपकी रसोई साफ-सुथरी दिखेगी और हमेशा ताजगी भरी रहेगी।

#3 नमक आएगा काम नमक एक ऐसा सामग्री है, जो कई कामों में उपयोगी साबित हो सकता है, उनमें से एक है चिकनाई साफ करना। अगर आपकी रसोई के फर्श या काउंटरटॉप्स पर चिकनाई के दाग लग जाएं तो नमक को पानी में मिलाकर गीले कपड़े से रगड़ें। इससे दाग आसानी से निकल जाएंगे और चिकनाई भी साफ हो जाएगी। नमक का उपयोग करने से न केवल आपकी रसोई साफ-सुथरी दिखेगी बल्कि बदबू भी दूर होगी।

#4 नींबू का रस है कारगर नींबू का रस अपने प्राकृतिक खट्टे गुणों के कारण चिकनाई हटाने में मदद करता है। इसके लिए नींबू के रस को दाग वाले स्थान पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल चिकनाई हटेगी बल्कि बदबू भी दूर होगी। नींबू का उपयोग करने से आपकी रसोई साफ-सुथरी दिखेगी और हमेशा ताजगी भरी रहेगी। नींबू का रस एक सस्ता और सुरक्षित विकल्प है, जिससे आपकी रसोई चमक उठेगी।