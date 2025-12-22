रसोई में रोजमर्रा के कामों को आसान बना सकते हैं ये 5 हैक्स

रसोई में काम करते समय अक्सर समय की कमी और काम का बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ छोटे-छोटे उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। ये उपाय न केवल आपके समय को बचाएंगे, बल्कि आपके काम को भी आसान बना देंगे। इनका उपयोग करके आप बिना किसी तनाव के अपनी रसोई को व्यवस्थित रख सकते हैं और खाना बनाना भी जल्दी कर सकते हैं। आइए इन उपायों के बारे में जानते हैं।

#1 सब्जियों को जल्दी काटने का तरीका सबसे पहले सब्जियों को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद एक बड़े डिब्बे में सभी कटी हुई सब्जियों को डालें और उन्हें एक साथ मिला लें। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे थैलियों में बांधकर फ्रीजर में रख दें। जब भी आपको सब्जियां चाहिए होंगी, आप इन थैलियों को निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और रोजमर्रा के खाने में ताजगी भी बनी रहेगी।

#2 माइक्रोवेव का करें इस्तेमाल अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो उसका इस्तेमाल करके आप कई काम जल्दी कर सकते हैं। जैसे आलू को उबालने के लिए उन्हें धोकर माइक्रोवेव में पानी के साथ डालें और 5-6 मिनट तक तेज गर्मी पर पकाएं। इसी तरह टमाटर को भी छिलने के लिए पहले गर्म पानी में डालकर कुछ देर रखें, फिर छीलें। प्याज को भी छिलने के लिए पहले छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर माइक्रोवेव में पकाएं।

#3 बर्तन धोना होगा आसान बर्तन धोने में अक्सर समय लगता है, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि गर्म पानी चर्बी को जल्दी हटाता है। अगर आपके पास बर्तन धोने का तरल साबुन नहीं है तो एक कपड़े में थोड़ा सा बर्तन धोने वाला पाउडर लें और उसे पानी में घोलकर इस्तेमाल करें। इससे बर्तन साफ होंगे। इसके अलावा बर्तन धोने के बाद उन्हें हवा में सुखाने के लिए स्टैंड पर रखें।

#4 चावल और दाल को एक साथ पकाएं आमतौर पर चावल और दाल को अलग-अलग पकाया जाता है, लेकिन इन्हें एक साथ पकाकर समय बचाया जा सकता है। इसके लिए पहले चावल और दाल दोनों को धोकर अलग-अलग बर्तनों में रखें। अब एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें दोनों बर्तनों की सामग्री डालें। 20-25 मिनट तक पकने दें, फिर गैस बंद कर दें। इससे आपका खाना जल्दी तैयार होगा और आपको किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।