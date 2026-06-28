खाने की बर्बादी को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, साबित होंगी फायदेमंद

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बचे हुए खाने का सही उपयोग करें

बचे हुए खाने का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बचा हुआ खाना है तो उसे फेंकने के बजाय उसे नए तरीके से इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास उबले हुए चावल बचे हुए हैं तो उनका पुलाव बना सकते हैं या सूप में डाल सकते हैं। इसी तरह सब्जियों को काटकर उनका सलाद बना सकते हैं या उन्हें पराठे में भर सकते हैं। इससे खाने की बर्बादी कम होगी और आपका समय भी बचेगा।