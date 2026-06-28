खाने की बर्बादी को कम करने के लिए अपनाएं ये 5 आदतें, साबित होंगी फायदेमंद
क्या है खबर?
खाने की बर्बादी एक बड़ी समस्या है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अक्सर हम अनजाने में ही ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ आसान आदतें अपनाकर हम इसे कम कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप खाने की बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इन आदतों से न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकता है, बल्कि पैसे की भी बचत होती है।
#1
सही मात्रा में खरीदारी करें
खरीदारी करते समय सही मात्रा में ही सामान खरीदें। जरूरत से ज्यादा फल और सब्जियां खरीदने से बेहतर है कि आप उतनी ही मात्रा में खरीदें, जितना आप जल्दी खा सकें। इससे खाने की बर्बादी कम होगी और ताजगी भी बनी रहेगी। इसके अलावा आप स्थानीय बाजार से ताजे सामान खरीद सकते हैं, जो अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इस तरह आप पैसे की भी बचत कर सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं।
#2
बचे हुए खाने का सही उपयोग करें
बचे हुए खाने का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बचा हुआ खाना है तो उसे फेंकने के बजाय उसे नए तरीके से इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास उबले हुए चावल बचे हुए हैं तो उनका पुलाव बना सकते हैं या सूप में डाल सकते हैं। इसी तरह सब्जियों को काटकर उनका सलाद बना सकते हैं या उन्हें पराठे में भर सकते हैं। इससे खाने की बर्बादी कम होगी और आपका समय भी बचेगा।
#3
फ्रिज का सही उपयोग करें
फ्रिज में खाने को सही तरीके से रखना जरूरी है, ताकि वह जल्दी खराब न हो। फल-सब्जियों को अलग-अलग डिब्बों में रखें, ताकि उनमें नमी न जाए और वे ताजे बने रहें। दूध-दही जैसी चीजों को भी सही तापमान पर रखें, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा फ्रिज में खाने को सही तरीके से पैक करना भी जरूरी है, ताकि उनमें बैक्टीरिया न बढ़ें और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें।
#4
समाप्ति तिथि पर ध्यान दें
खरीदारी करते समय समाप्ति तिथि पर जरूर ध्यान दें। जो सामान जल्दी खराब होने वाला हो उसे पहले इस्तेमाल करें, ताकि वह बेकार न जाए। इसके अलावा घर पर मौजूद सामान की जांच नियमित रूप से करते रहें और पुराने सामान को पहले खत्म करने की योजना बनाएं। इस तरह आप खाने की बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं।
#5
बचा हुआ खाना सही तरीके से स्टोर करें
बचा हुआ खाना सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है, ताकि वह जल्दी खराब न हो। प्लास्टिक बैग या डिब्बों में बचा हुआ खाना रखें, ताकि उसमें बैक्टीरिया न बढ़ें और वह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इन आसान आदतों को अपनाकर आप अपने खाने की बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकता है, बल्कि पैसे की भी बचत होती है।