रसोई में लंबे समय तक चलने वाले 5 जरूरी सामान, जरूर करें इनमें निवेश
क्या है खबर?
रसोई में कुछ ऐसे जरूरी सामान होते हैं, जो सही देखभाल के साथ कई सालों तक चलते हैं। इन सामानों की खरीदारी करते समय थोड़ी समझदारी दिखाना जरूरी है, ताकि ये लंबे समय तक आपकी रसोई का हिस्सा बने रहें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे रसोई के जरूरी सामानों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सही देखभाल के साथ कई सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी गुणवत्ता अच्छी होती है और लाभकारी भी होते हैं।
#1
लोहे की कढ़ाई
लोहे की कढ़ाई एक ऐसा उपकरण है, जो लंबे समय तक चल सकता है। इसे सही देखभाल की जरूरत होती है, ताकि इसमें जंग न लगे और इसकी सतह चिकनी बनी रहे। इसे इस्तेमाल करने से पहले हल्का तेल लगाकर गर्म करें, ताकि खाना चिपके नहीं और इसकी सतह अच्छी बनी रहे। साफ करते समय गर्म पानी और ब्रश का उपयोग करें, फिर सुखाने के बाद हल्का तेल लगाएं। इस तरह आप इसे कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं।
#2
कांच के बर्तन
कांच के बर्तन न केवल देखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि ये बहुत मजबूत भी होते हैं। इनका इस्तेमाल आप सब्जियां, दालें या अन्य खाद्य पदार्थों को परोसने के लिए कर सकते हैं। इन्हें धोने के बाद तुरंत सुखाना जरूरी है, ताकि इनमें पानी न रह जाए और फंगस न लगे। इनकी पारदर्शिता से आपको यह भी पता चलता रहता है कि इनमें क्या स्टोर किया गया है, जिससे आप समय पर सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
#3
स्टेनलेस स्टील के बर्तन
स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी लंबे समय तक चलते हैं और इनकी देखभाल करना आसान होता है। इनका इस्तेमाल आप सब्जियां, दालें या अन्य खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए कर सकते हैं। इन्हें धोने के लिए हल्के साबुन और पानी का उपयोग करें, फिर सुखाएं। इनकी चमक बनाए रखने के लिए कभी-कभी इन्हें नींबू के रस या सिरके से साफ करें। इस तरह आप इन्हें कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं।
#4
कुकवेयर सेट
कुकवेयर सेट एंटी-स्टिक होते हैं, जिससे खाना चिपकता नहीं और इन्हें साफ करना भी आसान होता है। इन्हें हल्के हाथों से धोना चाहिए और तेज धार वाले उपकरणों से बचाना चाहिए। इनकी सतह को सुरक्षित रखने के लिए इन पर धातु के चम्मच का उपयोग न करें। इन्हें धोने के बाद तुरंत सुखाएं, ताकि इनमें पानी न रह जाए और इनकी गुणवत्ता बनी रहे। इस तरह आप इनका लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं।
#5
लकड़ी के चम्मच
लकड़ी के चम्मच भी आपकी रसोई में होने ही चाहिए। ये न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि लंबे समय तक चलते भी हैं। इन्हें साफ करने के लिए गर्म पानी और हल्के साबुन का उपयोग करें, फिर हवा में सुखाएं। इन्हें धूप में न रखें, क्योंकि इससे इनमें दरारें पड़ सकती हैं। इन पर तेज धार वाले उपकरणों का उपयोग न करें, ताकि इनकी गुणवत्ता बनी रहे। इस तरह आप इन्हें कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं।