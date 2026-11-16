किमची माइक्रोप्लास्टिक को बाहर निकालने में मददगार (तस्वीर: पिक्सेल)

किमची आंतों से माइक्रोप्लास्टिक को बाहर निकालने में होती है मददगार, अध्ययन में खुलासा

लेखन सयाली 06:32 pm Nov 16, 202606:32 pm

क्या है खबर?

किमची दक्षिण कोरिया के खान-पान का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे लोग हर व्यंजन के साथ अचार की तरह खाना पसंद करते हैं। यह फर्मेंटेड व्यंजन है, जिसे खाने से पाचन बेहतर होता है। हालांकि, एक हालिया अध्ययन से सामने आया है कि किमची खाने से आंतों से माइक्रोप्लास्टिक बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के महीन कण होते हैं, जो पानी, खाने और दवाइयों आदि के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं।