बच्चे नए साल के संकल्प बीच में छोड़ देते हैं? जानें इससे जोड़े रखने के तरीके

कई माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे नए साल के संकल्पों को पूरा करें। हालांकि, कई बार बच्चे अपने संकल्पों को बीच में ही छोड़ देते हैं। इसका कारण हो सकता है कि बच्चे नए चीजें आजमाने में झिझक महसूस करते हैं या उन्हें समय प्रबंधन में परेशानी होती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को उनके नए साल के संकल्पों पर टिके रहने में मदद कर सकते हैं।

#1 छोटे-छोटे कदम उठाएं बच्चों के लिए नए संकल्पों को पूरा करना आसान बनाने के लिए उन्हें छोटे-छोटे कदम उठाने की सलाह दें। उदाहरण के लिए अगर उनका संकल्प रोजाना पढ़ाई करने का है तो उन्हें पहले हफ्ते में 10 मिनट पढ़ने के लिए कहें, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं। इससे वे धीरे-धीरे आदत डाल सकेंगे और उन्हें संकल्प पूरा करने में आसानी होगी। छोटे-छोटे कदम उठाकर बच्चे न केवल अपने संकल्पों पर टिके रहेंगे बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

#2 सकारात्मक प्रोत्साहन दें बच्चों को प्रेरित करने के लिए उन्हें सकारात्मक प्रोत्साहन दें। जब वे अपने छोटे-छोटे लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो उनकी तारीफ करें और उन्हें इनाम दें। इससे वे अधिक प्रेरित होंगे और अपने संकल्प पर टिके रहेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपका बच्चा रोजाना पढ़ाई करता है तो उसे एक छोटा-सा इनाम दें जैसे उसकी पसंदीदा चीज या कोई खेल खेलने का समय। इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपने संकल्पों पर ज्यादा ध्यान देगा।

#3 नियमित रूप से समीक्षा करें अपने बच्चों के साथ नियमित रूप से उनकी प्रगति पर चर्चा करें। उनसे पूछें कि वे अपने संकल्प पर कितना काम कर रहे हैं और अगर उन्हें कोई समस्या आ रही हो तो उसकी बात करें। इससे आपको पता चलेगा कि वे कहां पर अटक रहे हैं और आप उनकी मदद कर सकेंगे। इसके अलावा बच्चों को अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखने के लिए भी कहें ताकि वे खुद ही अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें।

#4 धैर्य रखें बच्चों को नए संकल्पों पर टिके रहने में मदद करने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर वे कभी-कभी अपने लक्ष्यों से चूक जाते हैं तो उन्हें डांटे नहीं बल्कि समझाएं कि ऐसा होना सामान्य है और उन्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। धैर्य रखने से बच्चे खुद ही अपनी गलतियों से सीखेंगे और अगले बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस तरह वे अपने संकल्पों पर टिके रहेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।