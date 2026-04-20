बच्चों को मेकअप करते समय इन बातों का रखें ध्यान, त्वचा को नहीं होगा नुकसान

बच्चों को मेकअप करना एक मजेदार और रचनात्मक गतिविधि लग सकती है। हालांकि, इसमें कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और सुरक्षित तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे का सुरक्षित तरीके से मेकअप कर सकते हैं। इन टिप्स की मदद से आप न केवल अपने बच्चे का चेहरा सजा सकेंगे, बल्कि उसकी त्वचा को किसी भी प्रकार के नुकसान से भी बचा पाएंगे।

#1 प्राकृतिक चीजों का करें उपयोग बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए उनके लिए हमेशा प्राकृतिक और सुरक्षित चीजों का उपयोग करें। जड़ी-बूटी या प्राकृतिक सामग्री से बने मेकअप उत्पाद चुनें, जो बिना किसी हानिकारक रसायन के बने होते हैं। इससे न केवल उनकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें एक सॉफ्ट और प्राकृतिक लुक भी मिलेगा। इसके अलावा इन्हें हटाना भी आसान होता है, जिससे बच्चे को कोई असुविधा नहीं होती और वे मेकअप का आनंद ले सकते हैं।

#2 हल्का मेकअप लगाएं बच्चों के लिए हल्का मेकअप सबसे अच्छा होता है। फाउंडेशन या कंसीलर की जगह रंगीन मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, ताकि उनकी त्वचा को हवा लगे और प्राकृतिक दिखे। इससे उनका चेहरा निखरा हुआ लगेगा और वे ज्यादा बनावटी नहीं लगेंगे। इसके अलावा हल्का मेकअप लगाने से बच्चे की त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता और वे सहज महसूस करते हैं। यह तरीका बच्चों को मेकअप की दुनिया से परिचित कराने का एक बेहतरीन तरीका है।

Advertisement

#3 आंखों पर ध्यान दें आंखों का मेकअप करते समय सावधानी बरतें। बच्चों की आंखों के आसपास की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए आईलाइनर या मस्कारा जैसे भारी उत्पादों का उपयोग न करें। इसके बजाय हल्के रंगों का उपयोग करें, जो उनकी आंखों को बिना किसी परेशानी के सुंदर दिखाएं। आप आंखों के लिए हल्के पेस्टल रंग चुन सकते हैं, जो उनकी आंखों को निखारेंगे और उन्हें एक प्यारा लुक देंगे। इससे उनका मेकअप भी सुरक्षित रहेगा और वे आरामदायक महसूस करेंगे।

Advertisement

#4 होंठों के लिए लिपस्टिक का चयन बच्चों के लिए लिपस्टिक चुनते समय ध्यान रखें कि वह बिना किसी हानिकारक रसायन के बनी हो। प्राकृतिक सामग्री से बनी लिपस्टिक बेहतर होती है, जो उनके होंठों को सुरक्षित रखेगी और उन्हें सुंदर दिखाएगी। इसके अलावा आप होंठों के लिए बाम का भी उपयोग कर सकते हैं, जो उनके होंठों को नमी देगा और उन्हें चमकदार बनाएगा। बच्चों के लिए बनाए गए लिप बाम ही खरीदें, ताकि उनके होंठ फटे नहीं।