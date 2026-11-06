खिचड़ी बनाम दलिया? जानिए इनमें से किसका सेवन वजन घटाने के लिए है बेहतर

खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय पकवान है, जिसे चावल और दाल मिलाकर बनाया जाता है। इसमें सब्जियां भी डाली जा सकती हैं, जिससे इसका पोषण मूल्य बढ़ जाता है।

खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले चावल और दाल को भिगोकर पकाया जाता है, फिर इसमें हल्दी, नमक और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं। इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल सकें।

यह खाना पचाने में आसान और पौष्टिक होता है।