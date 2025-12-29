अपने घर के प्रवेश द्वार पर रखें ये 5 चीजें, घर में आएगी  सकारात्मकता

प्रवेश द्वार किसी भी घर की पहचान होता है। यह न केवल घर का पहला प्रभाव छोड़ता है, बल्कि यह शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, प्रवेश द्वार पर कुछ चीजें रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनको घर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ माना जाता है।

#1 आम के पत्ते लगाएं आम के पत्ते भारतीय संस्कृति में बहुत अहमियत रखता है। इसे घर के प्रवेश द्वार पर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और यह समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। आम के पत्ते न केवल वातावरण को साफ करता है, बल्कि यह मानसिक शांति भी देता है। इससे घर में आने वाले मेहमानों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और वे इसे देखकर प्रभावित होते हैं।

#2 तुलसी का पौधा रखें तुलसी का पौधा भारतीय परंपरा में बहुत ही खास होता है। इसे घर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इसके कई औषधीय गुण भी होते हैं। यह पौधा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। इसके अलावा तुलसी का नियमित पूजन करने से मानसिक शांति मिलती है और सेहत पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।

Advertisement

#3 गणेश जी की मूर्ति लगाएं गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता माना जाता है। इसलिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर उनकी मूर्ति लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और किसी भी प्रकार की बाधा दूर होती है। इसके अलावा यह मूर्ति घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। गणेश जी की मूर्ति रखने से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है।

Advertisement

#4 राधा-कृष्ण की तस्वीर लगाएं राधा-कृष्ण की तस्वीर लगाना भी शुभ माना जाता है। यह तस्वीर प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक होती है। इसे देखकर मन में शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। राधा-कृष्ण की तस्वीर रखने से घर में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर उनका आशीर्वाद बना रहता है और किसी भी प्रकार की बाधा दूर होती है। इसके अलावा यह तस्वीर घर में सकारात्मकता बढ़ाती है और मानसिक शांति देती है।