फुलकारी कपड़ों की देखभाल करना

फुलकारी के कपड़ों को धोने और स्टोर करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन सयाली 03:44 pm Jul 19, 202603:44 pm

क्या है खबर?

पंजाब की मशहूर कढ़ाई फुलकारी के कपड़े अपनी रंगीनता और बारीक बनावट के लिए जाने जाते हैं। यह कढ़ाई पारंपरिक पोशाकों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप फुलकारी के कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि फुलकारी के कपड़ों को धोते और स्टोर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।