फुलकारी के कपड़ों को धोने और स्टोर करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
पंजाब की मशहूर कढ़ाई फुलकारी के कपड़े अपनी रंगीनता और बारीक बनावट के लिए जाने जाते हैं। यह कढ़ाई पारंपरिक पोशाकों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसकी देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप फुलकारी के कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि फुलकारी के कपड़ों को धोते और स्टोर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
ठंडे पानी का करें इस्तेमाल
फुलकारी के कपड़ों को धोते समय गर्म पानी का उपयोग न करें, क्योंकि इससे रंग फीके पड़ सकते हैं और कपड़े का आकार बिगड़ सकता है।
हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। ठंडा पानी न केवल कपड़ों की रंगत बनाए रखता है, बल्कि उनके ताने-बाने को भी सुरक्षित रखता है।
इससे कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं और उनकी उम्र बढ़ती है। इसलिए, कभी भी गर्म पानी न इस्तेमाल करें।
#2
हल्के साबुन का करें उपयोग
फुलकारी के कपड़ों की नाजुक कढ़ाई को बचाए रखने के लिए हल्के साबुन का इस्तेमाल करें। कठोर साबुन से कढ़ाई खराब हो सकती है या निकल सकती है।
इसलिए, हमेशा ऐसे साबुन का चयन करें, जो नाजुक कपड़ों के लिए बने हों। इससे आपकी फुलकारी वाली पोशाकें साफ भी रहेंगी और उनकी सुंदरता भी बनी रहेगी।
हल्के साबुन से कपड़ों की चमक बनी रहती है और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं।
#3
हाथ से धोएं
फुलकारी के कपड़ों को मशीन में धोने के बजाय हाथ से धोना बेहतर होता है। इसके लिए एक बाल्टी में ठंडा पानी लें और उसमें हल्का साबुन मिलाएं।
अब इस मिश्रण में अपने फुलकारी के कपड़े को कुछ मिनट भिगोएं, फिर धीरे-धीरे रगड़ें, ताकि गंदगी निकल जाए। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से न रगड़ें, ताकि कढ़ाई खराब न हो।
इस तरह से आपके कपड़े साफ भी रहेंगे और उनकी नाजुक कढ़ाई भी सुरक्षित रहेगी।
#4
धूप से बचाएं
धूप में लंबे समय तक रखने से रंग फीके पड़ सकते हैं, इसलिए अपने फुलकारी के कपड़े को सीधे धूप में सुखाने से बचें। बेहतर होगा कि आप इन्हें छायादार जगह पर सुखाएं, ताकि उनका रंग बना रहे।
इस तरह आप अपने कपड़ों की नाजुक कढ़ाई को भी सुरक्षित रख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नए जैसा बना सकते हैं।
आप इन्हें हवा में सुखाकर ज्यादा दिनों तक पहन पाएंगे।
#5
सही तरीके से रखें
फुलकारी के कपड़ों को स्टोर करते समय ध्यान रखें कि उन्हें प्लास्टिक बैग में न रखें, क्योंकि इससे नमी आ सकती है और फंगस लग सकता है।
बेहतर होगा कि आप इन्हें सूती कपड़े या पेपर बैग में रखें, ताकि हवा गुजरती रहे और नमी दूर हो सके। इसके अलावा समय-समय पर अपने रखे हुए कपड़ों की जांच करते रहें, ताकि किसी भी तरह की समस्या समय रहते हल हो सके।