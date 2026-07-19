खाना पकाने के लिए पैन खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, होगा सही चयन

खाना पकाने के लिए पैन की सामग्री बहुत अहम होती है। स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और नॉन-स्टिक पैन सबसे आम विकल्प हैं।

स्टेनलेस स्टील पैन लंबे समय तक चलते हैं और इनमें खाना चिपकता नहीं है, लेकिन इन्हें तेल की जरूरत होती है।

कास्ट आयरन पैन गर्मी को समान रूप से फैलाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन इन्हें सीसाम तेल की जरूरत होती है। नॉन-स्टिक पैन आसानी से साफ होते हैं, लेकिन इनमें टेफ्लॉन कोटिंग होनी चाहिए।