शादी की तैयारी शुरू करने से पहले एक योजना बनाएं और अपनी प्राथमिकताएं तय करें।

यह तय करें कि आपके लिए क्या सबसे जरूरी है और किन चीजों पर आप थोड़ा कम खर्च कर सकते हैं। इससे आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से बजट बनाने में मदद मिलेगी और बेवजह खर्चों से बचने में भी आसानी होगी।

इसके अलावा इससे आप समय पर सभी काम भी निपटा सकेंगे और शादी का दिन बिना किसी तनाव के मना सकेंगे।