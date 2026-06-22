मानसून के दौरान अपने कुत्ते के साथ टहलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

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अपने कुत्ते को कीचड़ से बचाएं

कीचड़ में पैर रखना कुत्तों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें कई तरह के कीटाणु होते हैं, जो उसे बीमार कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने कुत्ते को बाहर टहलाने ले जाएं तो सुनिश्चित करें कि वह कीचड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहे। अगर वह गलती से कीचड़ में चला जाए तो तुरंत उसे साफ पानी से नहलाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा उसे सूखा रखने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करें।