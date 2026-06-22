मानसून के दौरान अपने कुत्ते के साथ टहलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
मानसून का मौसम बारिश, उमस और कीचड़ लाता है, जो कुत्तों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस मौसम में कुत्तों को टहलाने से पहले कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। बारिश में फिसलन भरी सतहों से चोट लगने का खतरा रहता है, वहीं कीचड़ में पैरों में गंदगी और संक्रमण फैल सकता है। आइए जानते हैं कि मानसून के दौरान अपने कुत्ते को टहलाने से पहले किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।
#1
बारिश के दौरान अपने कुत्ते को बाहर न ले जाएं
बारिश के दौरान अपने कुत्ते को बाहर न ले जाएं क्योंकि इससे वह बीमार पड़ सकता है। अगर बारिश हो रही हो तो अपने कुत्ते को घर के अंदर ही टहलाएं। आप चाहें तो घर के अंदर ही उसके साथ खेल सकते हैं या फिर उसे कुछ हल्की कसरत करवाएं। इस तरह वह सक्रिय रहेगा और बीमार भी नहीं होगा। इसके अलावा बारिश में कीड़े-मकोड़े भी ज्यादा होते हैं, जो आपके कुत्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
#2
सही समय पर अपने कुत्ते को टहलाएं
मानसून के दौरान सुबह और शाम का समय अपने कुत्ते को टहलाने के लिए सबसे अच्छा होता है। इस समय तापमान कम होता है और उमस भी ज्यादा नहीं होती, जिससे आपका कुत्ता आराम से टहल सकता है। इसके अलावा सुबह और शाम के समय सड़कें भी साफ रहती हैं, जिससे आपके कुत्ते को फिसलन भरी सतहों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह आपका कुत्ता सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा।
#3
अपने कुत्ते को बारिश के पानी से दूर रखें
अगर आप अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो उसे बारिश के पानी से दूर रखें। बारिश का पानी उसके लिए सुरक्षित नहीं होता क्योंकि इसमें कई तरह के कीटाणु होते हैं, जो उसे बीमार कर सकते हैं। अगर आपका कुत्ता बारिश के पानी में चला गया है तो उसे तुरंत साफ पानी से नहलाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा उसे सूखा रखने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करें।
#4
सही जूते पहनकर ही अपने कुत्ते को टहलाएं
जब भी आप अपने कुत्ते को टहलाने जाएं तो सही जूते पहनना बहुत जरूरी है। फिसलन रहित जूते पहनें ताकि आप फिसल न सकें और आरामदायक हों। इसके अलावा अपने कुत्ते के लिए भी अच्छा और आरामदायक पट्टा या बेल्ट चुनें, जिससे वह आसानी से चल सके। सही जूते और गियर पहनने से न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपका कुत्ता भी पूरी तरह से आरामदायक महसूस करेगा।
#5
अपने कुत्ते को कीचड़ से बचाएं
कीचड़ में पैर रखना कुत्तों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें कई तरह के कीटाणु होते हैं, जो उसे बीमार कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने कुत्ते को बाहर टहलाने ले जाएं तो सुनिश्चित करें कि वह कीचड़ वाले क्षेत्रों से दूर रहे। अगर वह गलती से कीचड़ में चला जाए तो तुरंत उसे साफ पानी से नहलाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा उसे सूखा रखने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करें।