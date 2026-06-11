अपने पालतू जानवर को ऑफिस ले जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

#5

नियमित आराम दें

अपने पालतू को ऑफिस लाने के बाद उसे नियमित ब्रेक दें ताकि वह थकान महसूस न करे और उसकी ऊर्जा बनी रहे। ब्रेक के दौरान उसे पानी पिलाएं और थोड़ी देर खेलने दें ताकि वह तरोताजा महसूस करे। इसके अलावा उसे नए माहौल से परिचित कराने के लिए कुछ खेल खेलें। इससे वह नए वातावरण में जल्दी ढल सकेगा और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इस तरह आप अपने पालतू को ऑफिस लाकर खुश और स्वस्थ रख सकते हैं।