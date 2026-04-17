मेकअप करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, त्वचा रहेगी स्वस्थ

मेकअप करने से पहले कुछ जरूरी कदम उठाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आपका मेकअप बेहतर दिखता है, बल्कि आपकी त्वचा भी स्वस्थ रहती है। सही तरीके से त्वचा की देखभाल करने से मेकअप लंबे समय तक बना रहता है और चेहरे पर चमक आती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने मेकअप को और भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 त्वचा को साफ करें मेकअप करने से पहले सबसे पहला कदम है कि अपनी त्वचा को अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए आप हल्के फेसवॉश का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी त्वचा की गंदगी और तेल को दूर करे। यह कदम आपके चेहरे को ताजगी देगा और मेकअप के लिए एक साफ आधार तैयार करेगा। इसके बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें और टॉवल से हल्के-हल्के पोंछ लें।

#2 टोनर का करें इस्तेमाल फेसवॉश के बाद टोनर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। टोनर आपकी त्वचा के छिद्रों को बंद करने में मदद करता है और अतिरिक्त तेल को हटाता है। इसके लिए आप रूई पर थोड़ा सा टोनर लगाकर अपने पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से थपथपा सकते हैं। इससे आपकी त्वचा ताजगी भरी महसूस होगी और मेकअप भी बेहतर तरीके से जमेगा। टोनर का नियमित उपयोग आपकी त्वचा को निखारता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है।

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#3 नमी देने वाला क्रीम लगाएं मेकअप करने से पहले नमी देने वाला क्रीम लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपकी त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो गाढ़े क्रीम का चयन करें, जबकि तैलीय त्वचा वालों के लिए हल्के जेल आधार वाला क्रीम बेहतर होते हैं। इससे आपका मेकअप लंबे समय तक बना रहेगा और आपकी त्वचा भी स्वस्थ दिखेगी। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा को पोषण मिलता है और वह चमकदार बनी रहती है।

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#4 प्राइमर लगाएं प्राइमर आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। यह आपके चेहरे की अनियमितताओं को छुपाता है और त्वचा को चिकना बनाता है ताकि फाउंडेशन अच्छी तरह से लग सके। इसके लिए आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार प्राइमर चुन सकते हैं, जैसे कि तेलीय त्वचा वालों के लिए मैटिफाइंग प्राइमर अच्छा रहता है। इससे आपका मेकअप स्मूद और लंबे समय तक बना रहता है, जिससे आपका चेहरा निखरा हुआ दिखता है।