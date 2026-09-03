कपड़े खरीदने के बाद इन बातों का रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेंगे ठीक
क्या है खबर?
कपड़े खरीदने के बाद हम उन्हें पहनने और धोने में काफी सावधानी बरतते हैं। हालांकि, एक समय के बाद कपड़ों की चमक फीकी पड़ने लगती है और वे पुराने दिखने लगते हैं। इसका कारण सही देखभाल न होना हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, जिनकी मदद से आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा रख सकते हैं और उन्हें जल्दी खराब होने से भी बचा सकते हैं।
#1
कपड़ों को धोने का सही तरीका अपनाएं
कपड़े धोते समय साबुन का ज्यादा इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे कपड़े जल्दी खराब हो सकते हैं।
इसके अलावा कपड़ों को धोते समय ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें क्योंकि गर्म पानी से कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है।
साथ ही अगर आप अपने कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा रखना चाहते हैं तो उन्हें ज्यादा न धोएं। जब तक कपड़े गंदे न लगें तब तक उन्हें धोने की जरूरत नहीं है।
#2
कपड़ों को सुखाते समय न करें ये गलती
कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाते समय तेज धूप में न रखें क्योंकि इससे कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है, खासतौर से सफेद रंग के कपड़े, जिनका रंग पहले से ही हल्का होता है, उन पर तेज धूप का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपने कपड़ों को सुखाने के लिए किसी हवादार जगह का चयन करें। यहां ध्यान रखें कि कपड़े एक-दूसरे के ऊपर न पड़े।
#3
कपड़ों को रखने का सही तरीका
कपड़े रखते समय उन्हें मोड़ने की बजाय लपेटकर रखें क्योंकि मोड़ने से कपड़ों पर स्थायी सिलवटें पड़ सकती हैं।
इसके अलावा कपड़ों को रखते समय उनमें लैवेंडर या नींबू का छिलका रखें। इससे कपड़े लंबे समय तक ताजे रहेंगे और उनमें से किसी भी तरह की गंध नहीं आएगी।
अगर आप कपड़ों को अलमारी में रख रहे हैं तो कपड़ों के बीच में अखबार भी रख सकते हैं। इससे भी गंध नहीं आएगी।
#4
कपड़े पहनने से पहले ध्यान दें
कपड़े पहनने से पहले उनकी फिटिंग चेक करें। अगर कपड़े ढीले हो गए हैं तो उन्हें दर्जी से ठीक करवा लें।
इसके अलावा कपड़े पहनने से पहले उन पर किसी तरह का दाग-धब्बा न हो, यह भी जरूरी है। अगर कपड़ों पर कोई दाग हो तो उन्हें पहनने से पहले साफ कर लें।
साथ ही कपड़ों को पहनने से पहले उन पर कोई भी सिलवट न हो, इसके लिए आप कपड़ों को प्रेस कर सकते हैं।
#5
कपड़ों को स्टाइल करते समय ध्यान रखें
कपड़ों को स्टाइल करते समय उनकी डिजाइन के अनुसार ही उन्हें स्टाइल करें।
उदाहरण के लिए अगर आप कमीज के साथ जींस पहन रहे हैं तो कमीज को बाहर निकालना बेहतर है, लेकिन अगर आप कमीज के साथ पैंट पहन रहे हैं तो कमीज को अंदर रखना अच्छा रहेगा।
इसके अलावा अगर आप कमीज के साथ शॉर्ट्स पहन रहे हैं तो शॉर्ट्स को कमीज के रंग से मेल खाता हुआ चुनें।