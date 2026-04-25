अपने बच्चों के स्कूल बैग में जरूर रखें ये 4 चीजें, लू से रहेंगे सुरक्षित

लू एक मौसम संबंधी समस्या है, जो बहुत ज्यादा गर्मी और सूखी हवा के कारण होती है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में होती है। लू से बच्चों को खासकर खतरा होता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। लू के कारण बच्चों में हीटस्ट्रोक, पानी की कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, बच्चों को लू से सुरक्षित रखने के लिए उनके स्कूल बैग में कुछ जरूरी चीजें रखना अहम है।

#1 पानी की बोतल बच्चों को लू से सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें पानी पिलाते रहना। उनके स्कूल बैग में एक अच्छी पानी की बोतल रखें, जिसमें वे पूरे दिन पानी पी सकें। यह ध्यान रखें कि पानी की बोतल साफ हो और उसमें ताजा पानी भरा हो। बच्चों को समय-समय पर पानी पीने की याद दिलाएं, ताकि वे पानी की कमी से बच सकें और उनका शरीर ठंडा रहे। ऐसी बोतल चुनें, जिसमें पानी ठंडा रहे।

#2 धूप से बचाव की क्रीम अगर आपका बच्चा स्कूल जाने में बाहर निकलता है तो उसकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए धूप से बचाव की क्रीम जरूरी है। यह क्रीम उसकी त्वचा को सूरज की किरणों से बचाने में मदद करेगी और उसे ठंडा रखेगी। स्कूल बैग में एक छोटी-सी धूप से बचाव की क्रीम रखें, जिसे आपका बच्चा सुबह अपने चेहरे और हाथों पर लगा सके। घर से बाहर निकलने से पहले सही तरीके से लगाने की सलाह दें।

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#3 टोपी या कैप सूरज की सीधी किरणें बच्चों की त्वचा पर बुरा असर डाल सकती हैं, खासकर उनके चेहरे और गर्दन पर। इसलिए, उनके स्कूल बैग में एक अच्छी टोपी या कैप रखना अच्छा विचार हो सकता है। यह न केवल उनके सिर को धूप से बचाएगी, बल्कि उन्हें स्टाइलिश लुक भी देगी। बच्चों को स्कूल जाते समय टोपी या कैप पहनने की आदत डालें, ताकि वे हमेशा सुरक्षित रहें और धूप से बच सकें।

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