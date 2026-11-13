सर्दियों के दौरान अपने बैग में रखें ये 5 चीजें, ठंड से रहेंगे सुरक्षित

सर्दियों में भी पानी पीते रहना जरूरी है। इसलिए अपने बैग में एक पानी की बोतल जरूर रखें।

इससे आप नियमित रूप से पानी पी सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। ठंडे पानी के सेवन से बचें क्योंकि इससे गले में खराश हो सकती है।

इसके अलावा ठंडे पानी की बोतल को बैग के अंदर रखकर आपका अन्य सामान भी ठंडा हो सकता है। इसलिए अपने बैग में एक पानी की बोतल जरूर रखें।