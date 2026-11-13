सर्दियों के दौरान अपने बैग में रखें ये 5 चीजें, ठंड से रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
ठंड के मौसम में घर से बाहर निकलते समय अपने आप को पूरी तरह से ढकना जरूरी है। हालांकि, अगर आप सिर्फ गर्म कपड़े ही पहनते हैं तो आपको ठंड लग सकती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सामान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपने बैग में जरूर रखना चाहिए ताकि ठंड से सुरक्षित रह सकें। आइए जानते हैं कि सर्दियों में बैग में क्या-क्या रखना चाहिए।
#1
गर्म कपड़े पहनने के बाद मफलर जरूर रखें
सर्दियों में बाहर जाते समय गर्म कपड़े पहनना तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ गर्म कपड़े ही काफी नहीं होते।
इसके लिए आपको कुछ अन्य चीजें भी अपने साथ रखनी चाहिए। मफलर उनमें से एक है। यह आपके गले को ढकने में मदद कर सकता है और ठंडी हवा के प्रभाव को कम कर सकता है।
इसके अलावा मफलर को अपने सिर के चारों ओर लपेटने से भी गर्माहट मिल सकती है।
#2
बैग में हमेशा एक छाता रखें
सर्दियों में बारिश का मौसम होता है और ऐसे में ठंड के साथ-साथ बारिश का भी डर रहता है। ऐसे में अगर आप कहीं बाहर जाएं तो अपने बैग में एक छाता जरूर रखें ताकि बारिश होने पर आप खुद को सुरक्षित रख सकें।
इसके अलावा, छाता आपके बैग और अन्य सामानों को भीगने से बचा सकता है। इसलिए छाता आपके बैग का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है।
#3
बैग में एक पानी की बोतल जरूर रखें
सर्दियों में भी पानी पीते रहना जरूरी है। इसलिए अपने बैग में एक पानी की बोतल जरूर रखें।
इससे आप नियमित रूप से पानी पी सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। ठंडे पानी के सेवन से बचें क्योंकि इससे गले में खराश हो सकती है।
इसके अलावा ठंडे पानी की बोतल को बैग के अंदर रखकर आपका अन्य सामान भी ठंडा हो सकता है। इसलिए अपने बैग में एक पानी की बोतल जरूर रखें।
#4
बैग में एक छोटा हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें
सर्दियों में न सिर्फ ठंड बल्कि कीटाणुओं का खतरा भी बढ़ जाता है।
इसलिए अपने बैग में एक छोटा हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें ताकि जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो हाथों को साफ करने के लिए आसानी से उपयोग कर सकें।
यह न केवल कीटाणुओं से बचाव करता है बल्कि आपकी त्वचा को भी ताजगी प्रदान करता है। इसलिए यह एक जरूरी सामान है, जिसे अपने बैग में रखना चाहिए।
#5
बैग में एक छोटा कंबल रखें
अगर आप लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है तो अपने बैग में एक छोटा कंबल रखना न भूलें। इससे जब भी आपको ठंड लगेगी तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद को गर्म रख सकते हैं।
इसके अलावा यह आपके लिए आरामदायक भी रहेगा। इस तरह इन पांच जरूरी सामानों को अपने बैग में रखकर आप सर्दियों में सुरक्षित रह सकते हैं।