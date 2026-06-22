सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी टिप्स

सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा लाभ

लेखन अंजली 06:06 pm Jun 22, 202606:06 pm

क्या है खबर?

आजकल सोशल मीडिया हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। इसे हम न केवल दोस्तों और परिवार से जुड़े रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह हमें नई जानकारियां भी देता है। हालांकि, सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इसे संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना चाहिए।