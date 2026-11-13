कपड़ों को फंगस से बचाने के लिए ऐसे करें स्टोर

कपड़ों को स्टोर करने के दौरान इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं लगेगा फंगस

लेखन अंजली 06:00 am Nov 13, 202606:00 am

क्या है खबर?

अधिकतर लोग अपने कुछ खास कपड़े या फिर गर्मियों के कपड़ों को सर्दियों के दौरान स्टोर करके रख देते हैं ताकि उन्हें दोबारा पहनने में कोई दिक्कत न हो। हालांकि, अगर कपड़ों को स्टोर करते समय सही तरीके का ध्यान न दिया जाए तो इस कारण कपड़ों में फंगस लग सकती है, जिससे कपड़े खराब हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर कपड़ों में फंगस लगने से बचाई जा सकती है।