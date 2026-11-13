कपड़ों को स्टोर करने के दौरान इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं लगेगा फंगस
क्या है खबर?
अधिकतर लोग अपने कुछ खास कपड़े या फिर गर्मियों के कपड़ों को सर्दियों के दौरान स्टोर करके रख देते हैं ताकि उन्हें दोबारा पहनने में कोई दिक्कत न हो। हालांकि, अगर कपड़ों को स्टोर करते समय सही तरीके का ध्यान न दिया जाए तो इस कारण कपड़ों में फंगस लग सकती है, जिससे कपड़े खराब हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर कपड़ों में फंगस लगने से बचाई जा सकती है।
#1
कपड़े धोकर उन्हें स्टोर करें
अगर आप किसी भी मौसम के कपड़े स्टोर करने वाले हैं तो सबसे पहले उन्हें अच्छे से धोएं और सूखने के बाद ही उन्हें स्टोर करें।
दरअसल, गीले कपड़ों में फंगस लगने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा गंदे कपड़ों में कीड़े लगने की भी संभावना अधिक होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें धोकर सुखा लें। इस तरीके से कपड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे।
#2
एयरटाइट डिब्बे का करें इस्तेमाल
कपड़ों को स्टोर करने के लिए एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा माना जाता है।
यह न केवल कपड़ों को नमी से बचाता है, बल्कि कीड़ों से भी सुरक्षित रखता है। एयरटाइट डिब्बे में कपड़े रखने से हवा नहीं लगती और फंगस या नमी का खतरा कम होता है।
इसके लिए आप प्लास्टिक के डिब्बे या बैग्स का उपयोग कर सकते हैं, जो खासतौर से इस काम के लिए बनाए जाते हैं।
#3
सही जगह चुनें
कपड़ों को स्टोर करने के लिए सही जगह का चयन करना जरूरी है। ऐसी जगह चुनें, जहां नमी कम हो और हवा का प्रवाह अच्छा हो।
अंधेरी जगहें या ऐसी जगहें, जहां पानी या नमी अधिक हो, उनसे बचें।
इसके अलावा फंगस और कीड़े-मकोड़ों की संभावना वाले स्थानों पर कपड़े स्टोर न करें। अपने कपड़ों को स्टोर करने के लिए अलमारी का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह अच्छी तरह हवादार और साफ हो।
#4
सिलिका जेल का करें इस्तेमाल
कपड़ों को स्टोर करने के लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद होता है। यह नमी को सोख लेता है और फंगस को बढ़ने से रोकता है।
इसे कपड़ों के साथ रखें ताकि वे सूखे रहें। आप चाहें तो सिलिका जेल के साथ कुछ सूखे नारियल के टुकड़े भी रख सकते हैं। इससे कपड़ों में अच्छी महक बनी रहेगी और वे नमी से भी सुरक्षित रहेंगे।
#5
समय-समय पर जांचें
कपड़ों को स्टोर करने के बाद समय-समय पर उन्हें जांचना जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि कहीं फंगस या नमी तो नहीं लग रही है।
अगर कोई समस्या हो तो तुरंत उपाय करें। इस तरह आप अपने कपड़ों को फंगस और नमी से बचाकर रख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने कपड़ों को सही सलामत रख पाएंगे।