कनाडा की आइसफील्ड पार्कवे की यात्रा की योजना बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

कनाडा की आइसफील्ड पार्कवे, जिसे 'हाइवे 93' भी कहा जाता है, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से जोड़ती है। यह सड़क लगभग 232 किलोमीटर लंबी है और इसे दुनिया की सबसे सुंदर सड़कों में से एक माना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, नीले-नीले झरने और हरे-भरे जंगल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस स्थान की यात्रा की योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें।

#1 यात्रा का समय चुनें आइसफील्ड पार्कवे पर यात्रा करने का सबसे अच्छा समय गर्मियों का मौसम है, जो जून से सितंबर तक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप सड़कों पर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय दिन लंबे होते हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जगहों का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में यहां बर्फबारी होती है, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो सकता है और कुछ रास्ते भी बंद हो सकते हैं।

#2 सही वाहन चुनें आइसफील्ड पार्कवे पर यात्रा करने के लिए सही वाहन चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी अच्छी स्थिति में हो और उसमें टायर चेन हो, ताकि फिसलन भरी सतह पर कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा फ्यूल टैंक पूरा भरकर ही निकलें, क्योंकि बीच रास्ते में पेट्रोल पंप नहीं मिलते। अगर आप समूह के साथ सफर कर रहे हैं तो उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन का उपयोग करें।

Advertisement

#3 प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें आइसफील्ड पार्कवे पर यात्रा करते समय प्राकृतिक सुंदरता का पूरा आनंद लें। इस सड़क पर कई खूबसूरत झीलें, झरने और ग्लेशियर आते हैं, जहां आप रुककर फोटो खींच सकते हैं या पिकनिक मना सकते हैं। इसके अलावा यहां कई छोटे-छोटे गांव भी हैं, जहां आप स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। यहां आप सुकून के पल बिता सकेंगे।

Advertisement

#4 सुरक्षा नियमों का पालन करें आइसफील्ड पार्कवे पर यात्रा करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यहां तेज गति से गाड़ी चलाना मना है और सभी यातायात संकेतों का पालन करना चाहिए। अगर मौसम खराब हो तो सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर गाड़ी रोक दें। इसके अलावा यहां वन्यजीवों से दूरी बनाए रखें और उन्हें भोजन न दें, क्योंकि इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यहां कैंपिंग करते समय भी सावधानी बरतें।