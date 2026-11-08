अगली छुट्टी के लिए पैकिंग करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, ओवरपैकिंग से बचेंगे

कपड़े चुनते समय मौसम और जगह का ध्यान रखें। अगर आप समुद्र तट पर जा रहे हैं तो हल्के और आरामदायक कपड़े चुनें, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गर्म कपड़े जरूरी हो सकते हैं।

इसके अलावा कपड़ों की संख्या सीमित रखें ताकि बैग में जगह बच सके और आप आसानी से ले जा सकें।

साथ ही अपने कपड़ों को मिलाकर रखें ताकि वे कम जगह घेरें और जल्दी सूख भी सकें। इससे आपकी यात्रा आरामदायक और आसान होगी।