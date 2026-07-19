समोसे बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होंगे मुलायम
क्या है खबर?
समोसा एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता है, जो हर उम्र के लोगों को भाता है। इसे बनाते समय कई बार समस्याएं होती हैं, खासकर जब समोसे तलने के बाद गीले हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे हमेशा कुरकुरे और स्वादिष्ट बने रहें तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देंगे, जिनसे आपके समोसे कभी मुलायम नहीं होंगे और हर बार सही से पकेंगे।
#1
सही आटे का चयन करें
समोसे बनाने के लिए सही आटे का चयन जरूरी है। आटा ऐसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा-सा घी या तेल मिलाया गया हो ताकि वह अच्छी तरह से पक सके।
इसके अलावा आटे को अच्छी तरह गूंधना भी जरूरी है ताकि उसमें हवा बनी रहे और वह कुरकुरा बने।
अगर आटा बहुत मुलायम होगा तो समोसे टूट सकते हैं और अगर बहुत सख्त होगा तो पकाने में दिक्कत होगी। सही संतुलन से ही बेहतरीन समोसा बनेगा।
#2
भरावन की नमी कम करें
समोसे की भरावन को गीला होने से बचाने के लिए उसमें नमी कम रखें।
इसके लिए आलू या मटर जैसी सब्जियों को अच्छे से मैश करके उपयोग करें। साथ ही मसालों का सही अनुपात मिलाएं ताकि भरावन में पानी न आए।
अगर आप पनीर भरावन का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें पहले पैन में भून लें ताकि उनकी नमी कम हो जाए। इस तरह आपकी भरावन हमेशा सूखी और स्वादिष्ट बनेगी।
#3
तेल का सही तापमान रखें
समोसे तलते समय तेल का तापमान बहुत अहम होता है।
अगर तेल बहुत गर्म होगा तो समोसे जल्दी जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, वहीं अगर तेल ठंडा होगा तो समोसे तेल सोख लेंगे और चिकने हो जाएंगे। इसलिए मध्यम आंच पर तेल को गर्म करें और जब उसमें एक छोटा-सा आटा का टुकड़ा डालें तो उसे तुरंत ऊपर आना चाहिए।
इस तरह आपके समोसे हमेशा सही तरीके से पकेंगे।
#4
एक बार में अधिक समोसे न तलें
अक्सर लोग एक बार में कई सारे समोसे तल देते हैं, जिससे कढ़ाई का तापमान बिगड़ जाता है और सभी समोसे समान तरीके से नहीं पकते। इसलिए हमेशा थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही समोसे तलें ताकि हर बार आपको बेहतरीन परिणाम मिले।
इससे न केवल आपके समोसे कुरकुरे बनेंगे बल्कि उनका स्वाद भी बढ़िया रहेगा। इस तरह आप बिना किसी परेशानी के अपने समोसों को सही तरीके से बना सकते हैं।
#5
ठंडा होने दें
तलने के बाद समोसों को कुछ मिनट ठंडा होने दें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और वे कुरकुरे बने रहें।
इसे आप जालीदार रैक पर रख सकते हैं या किसी सूती कपड़े में लपेट सकते हैं।
इस तरह आपके द्वारा बनाए गए सभी समोसों में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी और वे हर बार स्वादिष्ट और कुरकुरे बनेंगे।