घर पर रसगुल्ला बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

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दूध की गुणवत्ता पर दें ध्यान

रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले अच्छे गुणवत्ता वाले दूध का चयन करें। फुल क्रीम वाला दूध सबसे अच्छा विकल्प होता है क्योंकि इसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, जिससे रसगुल्ला नरम और स्पंजी बनते हैं। इसके अलावा ताजगी भरा दूध ही इस्तेमाल करें ताकि उसमें किसी तरह का मिलावट न हो। मिलावटी दूध से रसगुल्ला सही नहीं बन पाते और उनका स्वाद भी बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा शुद्ध और ताजे दूध का ही उपयोग करें।