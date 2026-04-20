राजमा बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

राजमा एक ऐसा व्यंजन है, जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। हालांकि, इसे बनाने में कुछ खास तरीके और सुझाव अपनाने की जरूरत होती है ताकि राजमा न केवल स्वादिष्ट बने बल्कि सेहतमंद भी हो। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने राजमा को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आप अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 अच्छे से भिगोएं राजमा बनाने से पहले उन्हें रातभर पानी में भिगोकर रखना बहुत जरूरी है। इससे वे नरम हो जाते हैं और पकाने में आसानी होती है। अगर समय कम है तो कम से कम 4-5 घंटे तक राजमा को पानी में भिगोएं। इससे राजमा का स्वाद भी बढ़ जाता है और वे पाचन के लिए भी अच्छे होते हैं। भिगोने से राजमा का पकाव भी बेहतर होता है, जिससे वे और भी स्वादिष्ट बनते हैं।

#2 सही मसालों का करें चयन राजमा का असली मजा मसालों में छिपा होता है। इसमें जीरा, धनिया, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च का सही मात्रा में उपयोग करें। इसके अलावा प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भी जरूरी है। इन मसालों का सही मेल आपके राजमा को एक खास स्वाद देगा। मसालों का संतुलित उपयोग न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। सही मसालों से बना राजमा खाने में लाजवाब लगता है और सभी को पसंद आता है।

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#3 धीमी आंच पर पकाएं राजमा को धीमी आंच पर पकाना बहुत जरूरी है ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं और इसका स्वाद बेहतरीन हो सके। तेज आंच पर पकाने से बाहर से जल सकता है जबकि अंदर कच्चा रह जाता है। धीमी आंच पर पकाने से राजमा नरम और रसीला बनता है। इससे इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और सभी को पसंद आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि राजमा को धीमी आंच पर ही पकाना चाहिए।

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#4 टमाटर को भूनें राजमा की ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर को अच्छे से भूनना जरूरी है ताकि उसका खट्टापन खत्म हो जाए और ग्रेवी का स्वाद बढ़ जाए। भूनते समय ध्यान रखें कि टमाटर जलें नहीं, बस नरम हो जाएं। इससे ग्रेवी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और राजमा का लाजवाब स्वाद मिलेगा। भुने हुए टमाटर से राजमा की ग्रेवी एक खास मिठास और गहराई प्राप्त करेगी, जिससे यह और भी स्वादिष्ट बनेगा।