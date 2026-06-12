अचारी चाप बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

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तेल का सही उपयोग करें

अचारी चाप को तैयार करने के लिए तेल का सही उपयोग बहुत जरूरी है। ज्यादा तेल डालने से व्यंजन तला हुआ लगता है और इसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। इसलिए जरूरत के हिसाब से ही तेल का उपयोग करें। बेहतर होगा कि आप धीमी आंच पर सोया चाप को अच्छे से तलें ताकि वह अंदर से पक जाए और बाहर से कुरकुरा हो जाए। इससे अचारी चाप का स्वाद भी अच्छा रहेगा और यह देखने में भी अच्छा लगेगा।