प्याज के पकोड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
प्याज के पकोड़े एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता हैं, जो चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन्हें बनाना आसान है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से इनके स्वाद को और भी बढ़ाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताएंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने प्याज के पकोड़ों को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इन सुझावों से आपके पकोड़ों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#1
सही मात्रा में बेसन का उपयोग करें
प्याज के पकोड़ों में बेसन की मात्रा बहुत अहम होती है।
अगर आप ज्यादा बेसन डालेंगे तो पकोड़े भारी हो जाएंगे और उनका स्वाद बिगड़ सकता है, वहीं अगर कम बेसन डालेंगे तो पकोड़े सही नहीं बनेंगे। इसलिए हमेशा सही मात्रा में ही बेसन का उपयोग करें।
इसके अलावा बेसन को अच्छे से फेंटें ताकि उसमें हवा जाए और पकोड़े हल्के और कुरकुरे बनें। इससे आपके पकोड़ों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#2
प्याज को ठीक से काटें
प्याज को काटते समय उसकी मोटाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
अगर आप बहुत पतले टुकड़े काटेंगे तो वे जल्दी जल जाएंगे और उनका स्वाद बिगड़ जाएगा, वहीं अगर मोटे टुकड़े काटेंगे तो पकोड़े सही तरीके से नहीं बनेंगे और बीच में कच्चे रह जाएंगे।
इसलिए हमेशा मध्यम मोटाई में ही प्याज को काटें ताकि वे पकोड़ों में अच्छी तरह से मिल सकें और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहे।
#3
मसालों का सही मेल चुनें
प्याज के पकोड़ों में मसालों का सही मेल चुनना बहुत जरूरी है। आमतौर पर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन भी डाला जाता है।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मिला सकते हैं जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इसके अलावा हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं जिससे पकोड़ों को एक खास स्वाद मिलेगा।
#4
तेल का तापमान सही रखें
पकोड़ों को तलते समय तेल का तापमान सही होना बहुत जरूरी है।
अगर तेल गर्म होगा तो पकोड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम बनेंगे, वहीं अगर तेल ठंडा होगा तो पकोड़े तेल सोख लेंगे और चिकने हो जाएंगे। इसलिए हमेशा मध्यम आंच पर ही पकोड़ों को तलें और बीच-बीच में तेल की गर्मी चेक करते रहें।
इसके अलावा तेल को बार-बार न बदलें ताकि उसका स्वाद बना रहे।
#5
तलने के बाद अतिरिक्त तेल निकालें
पकोड़े तलने के बाद उन पर अतिरिक्त तेल न लगे इसलिए उन्हें निकालने के बाद कुछ देर रुकने दें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। आप चाहें तो पकोड़ों को किचन टॉवल पर रखकर भी अतिरिक्त तेल निकाल सकते हैं।
इसके अलावा आप चाहें तो पकोड़ों को कुछ मिनट ठंडा कर भी अतिरिक्त तेल निकाल सकते हैं।
इन आसान सुझावों को अपनाकर आप अपने घर पर बेहतरीन प्याज के पकोड़े बना सकते हैं।