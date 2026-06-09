मिक्स दाल बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
मिक्स दाल एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो भारतीय रसोई में बहुत लोकप्रिय है। यह कई तरह की दालों का मिश्रण होता है, जिससे इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। हालांकि, इसे सही तरीके से बनाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद और पौष्टिकता बरकरार रहे। आइए जानते हैं कि मिक्स दाल बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
सही दालों का चयन करें
मिक्स दाल बनाने के लिए सही दालों का चयन करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर अरहर, मूंग, मसूर और चना दाल का मिश्रण सबसे अच्छा माना जाता है। आप अपनी पसंद के अनुसार इनमें थोड़ी बहुत बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सभी दालें अच्छी गुणवत्ता की हों। इससे दाल का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाएंगे और यह आपके भोजन को अधिक संतुलित बनाएगा।
#2
भिगोने का तरीका अपनाएं
दालों को भिगोना एक जरूरी कदम है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दालों को कम से कम 2-3 घंटे तक पानी में भिगोकर रखें ताकि वे नरम हो जाएं और पकाने में आसानी हो। इससे पाचन पर भी हल्का असर पड़ेगा और दालें जल्दी पकेंगी। भिगोने से दालों का स्वाद भी बढ़ जाता है और वे अधिक पौष्टिक हो जाती हैं। इसके अलावा यह प्रक्रिया दालों को पकाने के समय को भी कम कर देती है।
#3
मसालों का सही मिश्रण चुनें
मिक्स दाल का असली मजा उसके मसालों में छिपा होता है। इसमें जीरा, हींग, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और गरम मसाला का सही मिश्रण होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। मसालों को तड़का लगाने से पहले अच्छे से भून लें ताकि उनका कड़वाहट खत्म हो जाए और उनका स्वाद बेहतर हो जाए।
#4
धीमी आंच पर पकाएं
मिक्स दाल को धीमी आंच पर पकाना सबसे अच्छा तरीका है। इससे सभी सामग्री अच्छे से मिल जाते हैं और उनका स्वाद भी बेहतरीन आता है। शुरूआत में दाल को तेज आंच पर पकाएं ताकि वह उबल जाए, फिर आंच धीमी करके उसे 20-25 मिनट तक पकने दें। इस दौरान बीच-बीच में उसे हिलाते रहें ताकि वह जल न जाए और उसका पोषण बरकरार रहे। धीमी आंच पर पकाने से दाल का स्वाद और भी खास हो जाएगा।
#5
तड़का लगाना न भूलें
तड़का मिक्स दाल को एक अलग पहचान देता है। तड़के के लिए घी या तेल गर्म करें, उसमें राई, जीरा, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग डालें। जब ये सभी सामग्री अच्छे से भून जाएं तो इन्हें दाल पर डालें। इससे न केवल दाल का स्वाद बढ़ेगा बल्कि इसकी खुशबू भी चारों ओर फैल जाएगी। सही तरीके से बनाई गई मिक्स दाल आपके भोजन को पौष्टिक और संतुलित बनाएगी, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें।