मिक्स दाल बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

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धीमी आंच पर पकाएं

मिक्स दाल को धीमी आंच पर पकाना सबसे अच्छा तरीका है। इससे सभी सामग्री अच्छे से मिल जाते हैं और उनका स्वाद भी बेहतरीन आता है। शुरूआत में दाल को तेज आंच पर पकाएं ताकि वह उबल जाए, फिर आंच धीमी करके उसे 20-25 मिनट तक पकने दें। इस दौरान बीच-बीच में उसे हिलाते रहें ताकि वह जल न जाए और उसका पोषण बरकरार रहे। धीमी आंच पर पकाने से दाल का स्वाद और भी खास हो जाएगा।