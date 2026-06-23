मिसल पाव बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की मशहूर डिश मिसल पाव एक बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। यह मुख्य रूप से तीखी ग्रेवी वाली चने की दाल से बनाई जाती है और इसे नरम पाव के साथ परोसा जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे जरूरी सुझाव देने जा रहे हैं, जिनसे आप मिसल पाव को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं और आपके घर पर बनी मिसल पाव का स्वाद होटल जैसी बन सकती है।
#1
मसालों का सही उपयोग करें
मिसल पाव की ग्रेवी में मसालों का सही उपयोग बहुत जरूरी है। इसमें आप जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और खटाई का सही अनुपात में इस्तेमाल करें। इन मसालों के मेल से ग्रेवी में एक अनोखा स्वाद आता है। इसके अलावा अगर आप ताजे मसालों का उपयोग करेंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मसालों को अच्छी तरह से भूनने से भी उनकी खुशबू और स्वाद में चार चांद लग सकते हैं।
#2
नारियल का पेस्ट बनाएं
मिसल पाव की ग्रेवी में नारियल का पेस्ट मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके लिए सूखे नारियल को भूनकर उसका पेस्ट बना लें और उसे ग्रेवी में मिलाएं। इससे ग्रेवी में एक नई मिठास और गहराई आएगी। नारियल पेस्ट को अच्छी तरह से ग्रेवी में मिलाएं ताकि उसका स्वाद हर कौर तक पहुंचे। इससे आपकी मिसल पाव में एक अलग ही लाजवाब स्वाद आएगा और यह होटल जैसी लगेगी।
#3
पाव को सही तरीके से भूनें
पाव को सही तरीके से भूनना भी बहुत जरूरी है ताकि वह कुरकुरा बने रहें। इसके लिए घी या मक्खन का उपयोग करें और पाव को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक भूनें। भूनते समय ध्यान रखें कि पाव जलें नहीं, बस अच्छे से पक जाएं। भुने हुए पाव को गर्मागर्म ग्रेवी में डुबोकर खाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इससे आपकी मिसल पाव का लाजवाब स्वाद और भी निखर जाएगा।
#4
ताजे हरे धनिये का उपयोग करें
ग्रेवी पर ऊपर से ताजे हरे धनिये की कटी पत्तियां डालने से इसकी खूशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं। ताजे हरे धनिये का उपयोग करने से आपकी मिसल पाव में ताजगी बनी रहती है और यह देखने में भी आकर्षक लगती है। हरा धनिया सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसे अपनी डिश में शामिल करना फायदेमंद रहता है। इससे आपकी मिसल पाव का स्वाद और भी लाजवाब हो जाएगा और यह होटल जैसी लगेगी।
#5
नींबू रस और प्याज का साथ दें
मिसल पाव के साथ नींबू रस और कटी हुई प्याज जरूर परोसें। नींबू रस से तीखापन आता है जबकि प्याज से कुरकुरापन मिलता है। इन दोनों चीजों का साथ आपकी डिश को पूर्ण बनाता है और खाने का मजा दोगुना कर देता है। इन सुझावों को अपनाकर आप अपनी अगली पार्टी या परिवारिक मिलनसारियों में सबको प्रभावित कर सकते हैं और उनकी तारीफें बटोर सकते हैं।