मिसल पाव बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

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ताजे हरे धनिये का उपयोग करें

ग्रेवी पर ऊपर से ताजे हरे धनिये की कटी पत्तियां डालने से इसकी खूशबू और स्वाद दोनों ही बढ़ जाते हैं। ताजे हरे धनिये का उपयोग करने से आपकी मिसल पाव में ताजगी बनी रहती है और यह देखने में भी आकर्षक लगती है। हरा धनिया सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसे अपनी डिश में शामिल करना फायदेमंद रहता है। इससे आपकी मिसल पाव का स्वाद और भी लाजवाब हो जाएगा और यह होटल जैसी लगेगी।