आम के पेड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट

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दूध और खोया का सही मेल रखें

आम के पेड़े बनाने के लिए दूध और खोया का सही मेल बहुत जरूरी है। दूध को धीमी आंच पर पकाएं जब तक वह गाढ़ा न हो जाएं, फिर उसमें खोया मिलाएं। ध्यान रखें कि दूध ज्यादा गाढ़ा न हो जाए क्योंकि इससे पेड़े कड़े हो सकते हैं। खोया को भी अच्छी तरह से पकाना चाहिए ताकि वह चिकना बने रहे। इस मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि यह जल न जाए और इसका स्वाद बेहतरीन बना रहे।