आम के पेड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगे स्वादिष्ट
क्या है खबर?
आम के पेड़े एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। यह स्वाद में बेहद लाजवाब होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है। आम के पेड़े बनाने में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि वे सही बनें। इससे न केवल स्वाद बढ़ता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि मिठाई लंबे समय तक ताजा रहे। आइए आम के पेड़े बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें जानते हैं।
#1
आम की प्यूरी का चयन करें सही
आम के पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले सही आम की प्यूरी का चयन करना जरूरी है। पका हुआ आम सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जो मिठाई को सही बनाती है। प्यूरी को अच्छी तरह से छानकर उसमें से किसी भी तरह के गूदे या बीज निकालें ताकि पेड़े चिकने और मुलायम बनें। इसके अलावा प्यूरी को बिना पानी मिलाए ही इस्तेमाल करें ताकि उसका स्वाद बेहतरीन बना रहे।
#2
दूध और खोया का सही मेल रखें
आम के पेड़े बनाने के लिए दूध और खोया का सही मेल बहुत जरूरी है। दूध को धीमी आंच पर पकाएं जब तक वह गाढ़ा न हो जाएं, फिर उसमें खोया मिलाएं। ध्यान रखें कि दूध ज्यादा गाढ़ा न हो जाए क्योंकि इससे पेड़े कड़े हो सकते हैं। खोया को भी अच्छी तरह से पकाना चाहिए ताकि वह चिकना बने रहे। इस मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि यह जल न जाए और इसका स्वाद बेहतरीन बना रहे।
#3
चीनी की मात्रा का ध्यान रखें
आम के पेड़े में चीनी की मात्रा का ध्यान रखना बहुत अहम है। चीनी को धीरे-धीरे मिलाते हुए पकाएं ताकि वह पूरी तरह से घुल जाएं और मिठाई में कोई दाने न रहें। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह गुड़ या शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सेहतमंद विकल्प मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी पसंद अनुसार मिठास कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे स्वाद में संतुलन बना रहेगा और मिठाई का लाजवाब स्वाद बना रहेगा।
#4
सूखे मेवों का इस्तेमाल करें
सूखे मेवे आम के पेड़े को खास बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बादाम, पिस्ता, काजू आदि को छोटा-छोटा काटकर ऊपर से छिड़कें या मिश्रण में मिलाएं। इससे न केवल स्वाद बढ़ता है बल्कि देखने में भी आकर्षक लगता है। इसके अलावा सूखे मेवे पोषण भी बढ़ाते हैं। इन्हें हल्का भूनकर डालें ताकि उनका स्वाद और भी बढ़ जाएं। इससे मिठाई में एक नया ट्विस्ट जुड़ता है और इसका स्वाद और भी बेहतरीन हो जाता है।
#5
आकार दें सही
पेड़ों को आकार देने के लिए हाथों का इस्तेमाल करें या फिर सांचे का सहारा लें। अगर आप हाथों से आकार दे रहे हैं तो थोड़ा मिश्रण लेकर गोल गोल पेड़े बना लें। अगर सांचे से बना रहे हैं तो पहले उसे घी लगाकर चिकना कर लें ताकि मिश्रण आसानी से निकल जाएं। इस तरह आम के पेड़े बनाना आसान हो जाता है और उनका स्वाद भी बेहतरीन रहता है।