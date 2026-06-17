घर पर बटर कुकीज बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

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सही सामग्री का चयन करें

बटर कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। अच्छी गुणवत्ता वाला मक्खन, मैदा, चीनी और वनीला एसेंस का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च भी मिला सकते हैं, जिससे कुकीज और भी नरम बनेंगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें चॉकलेट के टुकड़े या मेवे भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। सही सामग्री का चयन आपके बटर कुकीज को खास बना सकता है।