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केले के फूल के पकोड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, आएगा मजा
केले के फूल के पकोड़े बनाने से जुड़ी जरूरी बातें

केले के फूल के पकोड़े बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, आएगा मजा

लेखन अंजली
Jul 29, 2026
06:43 pm
क्या है खबर?

केले के फूल के पकोड़े एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। यह न केवल खाने में मजेदार है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। केले के फूल में विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप केले के फूल के पकोड़े को और भी ज्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरे बना सकते हैं। आइए जानें।

#1

सही आकार में काटें केले के फूल

केले के फूल के पकोड़े बनाने से पहले इसे सही आकार में काटना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे बहुत मोटा काटेंगे तो पकोड़े अच्छे से नहीं पकेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे।

दूसरी ओर अगर बहुत पतला काटेंगे तो पकोड़े टूट जाएंगे। इसलिए इसे मध्यम आकार में काटें ताकि यह अच्छे से पक जाए और इसका स्वाद भी बेहतरीन आए।

इस तरह आपके पकोड़े कुरकुरे और स्वादिष्ट बनेंगे।

#2

बेसन का सही अनुपात रखें

पकोड़ों के लिए बेसन का सही अनुपात बहुत जरूरी होता है।

अगर आप ज्यादा बेसन डालेंगे तो पकोड़े भारी हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बिगड़ जाएगा, वहीं कम बेसन डालने पर पकोड़े टूट सकते हैं या सही से पक नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा केले के फूल की मात्रा के अनुसार ही बेसन डालें ताकि पकोड़े हल्के-फुल्के और कुरकुरे बनें।

इसके अलावा बेसन में थोड़ी सी अजवाइन मिलाने से भी पकोड़ों का स्वाद बढ़ सकता है।

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#3

मसालों का सही मेल चुनें

मसालों का सही मेल पकोड़ों के स्वाद को दोगुना कर सकता है। आमतौर पर हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर जैसे सामान्य मसाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा बदलाव ला सकते हैं जैसे कि जीरा, गरम मसाला, हींग आदि मिलाकर।

इसके अलावा अपनी पसंद अनुसार काली मिर्च, लहसुन पेस्ट या हरी मिर्च भी मिला सकते हैं जिससे पकोड़ों का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मसालों का सही मेल आपके पकोड़ों को खास बना सकता है।

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#4

तेल का तापमान सही रखें

पकोड़ों को तलते समय तेल का तापमान बहुत अहम होता है। अगर तेल गर्म होगा तो पकोड़े जल्दी पक जाएंगे और कुरकुरे बनेंगे।

वहीं अगर तेल ठंडा होगा तो पकोड़े तेल सोखेंगे और भारी हो जाएंगे। इसलिए हमेशा मध्यम आंच पर तेल गर्म करें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पकोड़े डालें ताकि वे अच्छे से तल सकें।

इसके अलावा पकोड़ों को निकालने के बाद अतिरिक्त तेल सोखने के लिए उन्हें किचन टॉवल पर रखें।

#5

ठंडा होने दें

पकोड़ों को तलने के बाद कुछ देर ठंडा होने दें इससे उनका कुरकुरापन बरकरार रहेगा और वे ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। अगर तुरंत पेश करेंगे तो वे जल्दी नरम हो जाएंगे और उनका असली स्वाद खो जाएगा।

इसलिए पकोड़ों को तलने के बाद कम से कम 5-10 मिनट ठंडा होने दें। इस तरह आप अपने घर पर आसानी से केले के फूल के पकोड़े बना सकते हैं जो न केवल स्वादिष्ट बल्कि पौष्टिक भी होंगे।

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