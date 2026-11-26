बर्पी एक्सरसाइज से जुड़ी जरूरी बातें

बर्पी एक्सरसाइज करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेंगे बेहतरीन परिणाम

लेखन अंजली 11:50 am Nov 26, 202611:50 am

क्या है खबर?

बर्पी एक खास तरह की एक्सरसाइज है, जो पूरे शरीर को ताकत देने में मदद करती है। यह न केवल दिल की धड़कन को तेज करती है, बल्कि मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है। हालांकि, अगर इसे सही तरीके से न किया जाए तो यह चोट का कारण बन सकती है। आइए कुछ जरूरी टिप्स जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बर्पी को सही तरीके से कर सकते हैं और चोट के जोखिम को कम कर सकते हैं।