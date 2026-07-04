माउथवॉश खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

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मीठे माउथवॉश से बचें

कई लोग स्वाद के लिए माउथवॉश में मीठा मिलाते हैं, लेकिन इससे दांतों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। दरअसल, मीठे वाले माउथवॉश में शक्कर की मात्रा अधिक होती है, जो बैक्टीरिया को पनपने का मौका देती है और इससे दांतों में सड़न होने लगती है। बेहतर होगा कि आप बिना शक्कर वाले माउथवॉश का ही चयन करें। अगर आपको बिना शक्कर वाला माउथवॉश नहीं मिलता है तो आप शक्कर मुक्त माउथवॉश का चयन कर सकते हैं।