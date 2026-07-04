माउथवॉश खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
दांतों की सफाई के लिए लोग ब्रश करने के बाद माउथवॉश का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, माउथवॉश की सही तरीके से जानकारी न होने के कारण कई लोग इसे खरीदते समय गलतियां कर देते हैं। इससे न केवल फायदा कम होता है, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिन्हें माउथवॉश खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके।
#1
माउथवॉश में फ्लोराइड होना जरूरी
माउथवॉश खरीदते समय यह जरूर देखें कि उसमें फ्लोराइड है या नहीं। दरअसल, फ्लोराइड दांतों की सड़न को रोकने और दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह दांतों की सड़न और कैविटी के जोखिम को कम करने में भी सहायक है। अगर आप फ्लोराइड वाले माउथवॉश का इस्तेमाल करेंगे तो इससे दांतों की सफाई के साथ-साथ मुंह की दुर्गंध को दूर करने में मदद मिलेगी।
#2
शराब रहित माउथवॉश का करें चयन
शराब वाले माउथवॉश का सेवन करने से मुंह के अंदर की परतों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे मुंह में जलन और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, खासतौर से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए शराब रहित माउथवॉश का चयन करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त शराब वाले माउथवॉश से मुंह का सूखापन और जलन बढ़ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप शराब रहित माउथवॉश का ही चयन करें।
#3
मीठे माउथवॉश से बचें
कई लोग स्वाद के लिए माउथवॉश में मीठा मिलाते हैं, लेकिन इससे दांतों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। दरअसल, मीठे वाले माउथवॉश में शक्कर की मात्रा अधिक होती है, जो बैक्टीरिया को पनपने का मौका देती है और इससे दांतों में सड़न होने लगती है। बेहतर होगा कि आप बिना शक्कर वाले माउथवॉश का ही चयन करें। अगर आपको बिना शक्कर वाला माउथवॉश नहीं मिलता है तो आप शक्कर मुक्त माउथवॉश का चयन कर सकते हैं।
#4
फ्लोराइड और शराब दोनों वाले माउथवॉश से बनाएं दूरी
इन दिनों बाजार में फ्लोराइड और शराब दोनों वाले माउथवॉश मौजूद हैं, जिनका सेवन करने से मुंह का सूखापन बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त इससे मुंह में जलन और सूजन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप फ्लोराइड और शराब दोनों वाले माउथवॉश से दूरी बनाकर रखें। आप चाहें तो इन दोनों के बिना ही माउथवॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#5
ब्रांड पर दें ध्यान
माउथवॉश खरीदते समय ब्रांड का चयन सोच-समझकर करना चाहिए। कई लोग सस्ते माउथवॉश का चयन कर लेते हैं, जो अक्सर नकली और घटिया गुणवत्ता के होते हैं। इससे न केवल मुंह की समस्याएं बढ़ती हैं, बल्कि दांत भी खराब होने लगते हैं। इसलिए जब भी आप माउथवॉश खरीदें तो अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांड का ही चयन करें। इसके लिए आप ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं या अपने दंत चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं।