काजल खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा

#4

पैकेजिंग का ध्यान रखें

पैकेजिंग भी अहम होती है। ट्यूब वाली पैकेजिंग अधिक सुविधाजनक होती है क्योंकि इन्हें ले जाना आसान होता है और इन्हें संभालना भी सरल होता है। पेंसिल वाले काजल भी अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें तेज करने की जरूरत होती है, जो कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा दोबारा भरी जा सकने वाली पेंसिल्स भी आती हैं, जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है और इन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है।