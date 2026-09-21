ग्रीन टी खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन

ग्रीन टी की पैकेजिंग बहुत जरूरी होती है। हमेशा ऐसी पैकेजिंग वाली ग्रीन टी खरीदें, जो हवा से बची हुई हो और धूप से सुरक्षित हो। इससे चाय की ताजगी बनी रहती है और इसका स्वाद भी अच्छा रहता है।

इसके अलावा ऐसी पैकेजिंग वाली ग्रीन टी खरीदें, जिसमें फिर से बंद करने की सुविधा हो ताकि आप इसे आसानी से स्टोर कर सकें। इससे चाय की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी और इसका उपयोग करना भी आसान होगा।