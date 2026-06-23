खीरा खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगा कड़वा

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गंध पर ध्यान दें

खीरे की गंध भी उसकी गुणवत्ता बताती है। ताजे खीरे से हल्की-सी गंध आती है, जो ताजगी का अहसास दिलाती है। अगर खीरे से तेज या अजीब गंध आती हो तो समझ जाइए कि वह सही नहीं है और उसे न खरीदें। इसके अलावा गंध से यह भी पता चलता है कि खीरा पका हुआ है या नहीं। ताजे खीरे की गंध हमेशा हल्की और प्राकृतिक होती है, जबकि पके हुए खीरे में तेज गंध हो सकती है।