सनस्क्रीन लगाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा भरपूर फायदा

सनस्क्रीन का इस्तेमाल त्वचा के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब सूरज की किरणें इतनी तेज हो रही हों। यह न केवल त्वचा को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, बल्कि समय से पहले बुढ़ापे और त्वचा की अन्य समस्याओं से भी बचाती है। आइए आज हम आपको सनस्क्रीन लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं ताकि आप अपने चेहरे को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रख सकें।

#1 सही मात्रा का करें इस्तेमाल सनस्क्रीन लगाते समय सही मात्रा का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर चेहरे, गर्दन और हाथों के लिए 1-2 चम्मच सनस्क्रीन पर्याप्त होती है। इससे आपकी त्वचा पूरी तरह से ढक जाती है और हानिकारक किरणों से बचाव होता है। कम मात्रा में लगाने से त्वचा का कुछ हिस्सा अनदेखा रह सकता है, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा सही मात्रा में सनस्क्रीन का उपयोग करें।

#2 सही समय पर लगाएं सनस्क्रीन लगाने का सही समय भी बहुत अहम है। सूरज की किरणें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक सबसे अधिक होती हैं इसलिए इस समय के दौरान अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना न भूलें। अगर आप बाहर किसी काम के लिए जा रहे हों तो सुबह नहाने के बाद ही सनस्क्रीन लगाएं और 2-3 घंटे के बाद दोबारा लगाएं। इस तरह आप अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं।

Advertisement

#3 सही तरीके से लगाएं सनस्क्रीन लगाने का तरीका भी अहम है। इसे हमेशा हल्के हाथों से पूरे चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह फैलाएं ताकि हर जगह समान रूप से लगे। उंगलियों की मदद से गोलाकार गति में मालिश करें ताकि यह त्वचा में अच्छे से समा जाए। ध्यान रखें कि आंखों के आस-पास की जगह पर विशेष ध्यान दें क्योंकि यह हिस्सा भी धूप के संपर्क में आता है और इसे सुरक्षा की जरूरत होती है।

Advertisement

#4 मौसम के अनुसार चुनें सही सनस्क्रीन मौसम के हिसाब से सही सनस्क्रीन चुनना जरूरी है। गर्मियों में हल्का फॉर्मूला या जेल बेस्ड सनस्क्रीन बेहतर होती हैं क्योंकि ये त्वचा को ताजगी देती हैं और चिपचिपाहट नहीं छोड़तीं। सर्दियों में क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन बेहतर होती हैं क्योंकि ये त्वचा को नमी प्रदान करती हैं और सूखापन दूर करती हैं। बरसात में भी जेल या क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन का उपयोग करें, जो पानी प्रतिरोधी हो ताकि बारिश में भी आपकी त्वचा सुरक्षित रहे।