घर पर तंदूरी मोमोज बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मोमोज एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे अक्सर चाय-कॉफी के साथ खाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। आज हम आपको तंदूरी मोमोज की विधि बताएंगे, जो आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना देगी। तंदूरी मोमोज को घर पर बनाना आसान है और इसके लिए आपको कुछ खास सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। आइए तंदूरी मोमोज बनाने का तरीका जानते हैं।

#1 सही आटे का चयन करें तंदूरी मोमोज के लिए सही आटे का चयन बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मैदा या गेहूं का आटा दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैदा का आटा सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे मोमोज नरम और स्वादिष्ट बनते हैं। आटे में थोड़ा-सा नमक मिलाएं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो सके। ध्यान दें कि आटे को अच्छे से गूंधकर उसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दें ताकि वह फूल जाए और मोमोज बनाने में आसानी हो।

#2 भरावन बनाने का तरीका जानें तंदूरी मोमोज की भरावन बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, गाजर और पत्तेदार सब्जियों को बारीक काट लें। अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद कटे हुए सब्जियों को डालकर उन्हें हल्का सा नरम होने तक पकाएं। इसमें थोड़ा सोया सॉस, चिली सॉस और नमक मिलाएं ताकि भरावन का स्वाद बढ़ जाए। आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं।

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#3 मोमोज को आकार दें अब बारी आती है मोमोज को आकार देने की। इसके लिए गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें, फिर इनमें तैयार भरावन भरकर उन्हें अच्छे से बंद कर दें ताकि भरावन बाहर न निकले। आप चाहें तो मोमोज को अलग-अलग आकार दे सकते हैं जैसे गोल, अंडाकार या त्रिकोणाकार आदि। ध्यान रखें कि सभी मोमोज एक समान आकार के हों ताकि वे समान रूप से पक सकें और उनका स्वाद भी बेहतरीन आए।

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#4 तंदूरी मोमोज को पकाने का तरीका तंदूरी मोमोज को पकाने के लिए आप ओवन या गैस चूल्हे दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो उसे पहले से ही 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें और तैयार मोमोज को उसमें रखें।15-20 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। अगर ओवन नहीं है तो गैस चूल्हे पर स्टीमर का उपयोग करें। इसके लिए पानी को उबालकर उसमें मोमोज को रखकर 20-25 मिनट तक पकाएं।