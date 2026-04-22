घर पर नमकीन बनाते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

अक्सर लोग बाजार से नमकीन लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर पर भी स्वादिष्ट नमकीन बनाई जा सकती है? यह न केवल सेहत के लिए बेहतर होती है, बल्कि इसे बनाना भी मजेदार होता है। घर की बनी नमकीन में आप अपनी पसंद की चीजें डाल सकते हैं और इसे अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि नमकीन बनाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 सही सामग्री का चयन करें घर पर नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना जरूरी है। आप अपनी पसंदीदा दालों, चावल, मूंगफली, काजू आदि का उपयोग कर सकते हैं। इन चीजों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें ताकि उनमें कोई नमी न रहे। इसके बाद इन्हें अच्छे से पीसकर पाउडर बना लें। इससे आपकी नमकीन का आधार तैयार हो जाएगा और आप इसे आसानी से बना सकेंगे।

#2 मसालों का सही मिश्रण बनाएं नमकीन का स्वाद मसालों पर निर्भर करता है इसलिए सही मसालों का मिश्रण बनाना जरूरी है। आप जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग आदि मसालों का उपयोग कर सकते हैं। इन मसालों को अच्छे से मिलाकर एक पाउडर बना लें ताकि यह आसानी से मिश्रण में मिल सके। इसके अलावा आप अपनी पसंद के मसाले भी मिला सकते हैं जैसे कि अजवाइन, काली मिर्च, लौंग आदि। इससे आपकी नमकीन का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#3 तेल का सही उपयोग करें घर पर नमकीन बनाने के लिए तेल का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा तेल डालेंगे तो आपकी नमकीन चिकनी हो जाएगी और कम तेल डालने से वह सूखी हो जाएगी। इसलिए सही मात्रा में तेल डालना जरूरी है। इसके अलावा तेल को अच्छे से गर्म करके ही मिश्रण में डालें ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं और नमकीन का स्वाद बेहतरीन हो जाए।

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#4 तापमान पर ध्यान दें नमकीन बनाते समय तापमान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप कम तापमान पर पकाएंगे तो आपकी नमकीन कच्ची रह जाएगी और ज्यादा तापमान पर पकाने से जल जाएगी। इसलिए मध्यम आंच पर पकाएं ताकि सभी चीजें अच्छे से पक जाएं और नमकीन का स्वाद बेहतरीन हो जाए। इसके अलावा बीच-बीच में मिश्रण को पलटते रहें ताकि सभी हिस्से समान रूप से पकें और कोई हिस्सा जलने न पाए।