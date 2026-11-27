घर पर इडली बनाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेंगी सही
क्या है खबर?
इडली दक्षिण भारतीय व्यंजनों में से एक है, जो अब देश के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो चुका है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है। हालांकि, अक्सर लोग इसे बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे इडली सही नहीं बन पाती। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट और मुलायम इडली बना सकते हैं।
#1
सही अनुपात में करें दाल और चावल का उपयोग
इडली के लिए सही अनुपात में दाल और चावल का उपयोग करना बहुत जरूरी है।
आमतौर पर इडली के घोल में 3 भाग चावल और 1 भाग उरद दाल का मिश्रण होना चाहिए। इससे इडली में सही मात्रा में स्टार्च और प्रोटीन मिलती है, जो इसे मुलायम और फूली हुई बनाती है।
इसके अतिरिक्त घोल को पीसते समय इसमें थोड़ा पानी डालें ताकि यह अच्छी तरह से मिल जाए।
#2
घोल में ठीक से खमीर उठाएं
इडली के घोल में ठीक से खमीर उठाना बहुत जरूरी है।
इसके लिए घोल को रातभर के लिए छोड़ दें या कम से कम 8-10 घंटे तक खमीर उठने दें। खमीर उठने के बाद घोल में बुलबुले आने लगते हैं, जो इडली को हल्का और फूला हुआ बनाते हैं।
ध्यान रखें कि गर्म मौसम में खमीर उठाना जल्दी हो जाता है, जबकि ठंडे मौसम में इसे बढ़ाने के लिए गर्म स्थान पर रखें।
#3
भाप देने वाले बर्तन का सही उपयोग करें
इडली को भाप में पकाना होता है, इसलिए भाप देने वाले बर्तन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें इडली स्टैंड रखें और ढक्कन बंद करें।
लगभग 10-15 मिनट बाद इडली तैयार हो जाती हैं। ध्यान रखें कि बर्तन बहुत ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे इडली जल सकती हैं।
साथ ही ध्यान रखें कि पानी इडली स्टैंड तक ही हो ताकि उबलता हुआ पानी इडली को खराब न कर सके।
#4
तेल लगाकर आसानी से निकालें
इडली स्टैंड को तेल लगाकर चिकना करें ताकि पकने के बाद इडली आसानी से निकल सकें। इसके लिए हल्का-सा तेल स्टैंड पर फैलाएं और फिर उसमें घोल डालें।
जब इडली पक जाएं तो स्टैंड को हल्का-सा हिलाते हुए इडली निकालें। अगर आप चाहें तो घोल में थोड़ा-सा सूजी भी मिला सकते हैं, जिससे इडली और भी मुलायम बनेंगी।
इस तरह आप आसानी से स्वादिष्ट और मुलायम इडली बना सकते हैं।
#5
सही तापमान पर पकाएं
इडली को पकाते समय सही तापमान बहुत जरूरी होता है।
अगर तापमान ज्यादा होगा तो इडली जल जाएगी और कम होने पर ठीक से पक नहीं पाएगी। इसलिए शुरुआत में कुछ मिनट तेज आंच पर पकाएं, फिर मध्यम आंच पर पकाएं। ध्यान रखें कि इडली पकने के बाद थोड़ी देर ठंडी होने पर ही खाएं ताकि उनका स्वाद बेहतर आए।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट और मुलायम इडली बना सकते हैं।