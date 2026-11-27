इडली को भाप में पकाना होता है, इसलिए भाप देने वाले बर्तन का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें इडली स्टैंड रखें और ढक्कन बंद करें।

लगभग 10-15 मिनट बाद इडली तैयार हो जाती हैं। ध्यान रखें कि बर्तन बहुत ज्यादा गर्म न हो क्योंकि इससे इडली जल सकती हैं।

साथ ही ध्यान रखें कि पानी इडली स्टैंड तक ही हो ताकि उबलता हुआ पानी इडली को खराब न कर सके।