मेकअप के लिए फाउंडेशन का चयन करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

फाउंडेशन मेकअप का एक जरूरी हिस्सा है, जो चेहरे की खामियों को छुपाने में मदद करता है। सही फाउंडेशन चुनना और लगाना बहुत जरूरी है ताकि आपका चेहरा निखरा हुआ और प्राकृतिक लगे। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आप सही फाउंडेशन चुन सकते हैं और उसे सही तरीके से लगा सकते हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकते हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत दिखा सकते हैं।

#1 त्वचा के प्रकार को समझें फाउंडेशन चुनते समय सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार को समझना जरूरी है। आपकी त्वचा सूखी, तैलीय या मिश्रित हो सकती है। हर प्रकार की त्वचा के लिए अलग-अलग फाउंडेशन होते हैं। सूखी त्वचा वालों के लिए नमी देने वाला फॉर्मूला वाला फाउंडेशन अच्छा रहता है, जबकि तैलीय त्वचा वालों के लिए मैट फाउंडेशन बेहतर होता है। मिश्रित त्वचा वालों के लिए दोनों प्रकार के फाउंडेशन का मिश्रण अच्छा रहता है।

#2 सही शेड का चयन करें फाउंडेशन खरीदते समय सही शेड चुनना बहुत अहम होता है। इसके लिए आपको अपने हाथ या गर्दन पर टेस्ट करना चाहिए ताकि आपको अपनी त्वचा के रंग से मेल खाता हुआ शेड मिल सके। हमेशा प्राकृतिक रोशनी में ही रंग का चयन करें ताकि आपको सही रंग पता चल सके। अगर आप अपने शेड से संतुष्ट नहीं हैं तो आप हल्का या गहरा शेड चुन सकते हैं, जो आपके चेहरे पर अच्छा लगेगा।

Advertisement

#3 प्राइमर का उपयोग करें फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगाना जरूरी होता है। प्राइमर आपके चेहरे की सतह को चिकना बनाता है और फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। यह आपके मेकअप को स्मूद बेस प्रदान करता है और आपकी त्वचा को तैयार करता है। प्राइमर लगाने से फाउंडेशन आसानी से फैलता है और आपके चेहरे पर एक समान दिखता है। इसके अलावा प्राइमर आपकी त्वचा को नमी भी प्रदान करता है, जिससे आपका चेहरा तरोताजा लगता है।

Advertisement

#4 सही तरीके से फाउंडेशन लगाएं फाउंडेशन लगाने के लिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में फाउंडेशन अपनी हथेली पर लें, फिर उंगलियों, ब्रश या स्पंज की मदद से इसे अपने चेहरे पर लगाएं। धीरे-धीरे गोलाकार गति में फैलाएं ताकि फाउंडेशन हर जगह समान रूप से बंट जाए। ध्यान रखें कि गर्दन और कान के पीछे भी फाउंडेशन लगाना न भूलें ताकि आपका चेहरा पूरी तरह से एक समान दिखे। इसके बाद हल्का पाउडर लगाकर फाउंडेशन सेट करें।