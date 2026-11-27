मिठाई खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
त्योहारों का समय हो और मिठाई की दुकान पर भीड़ न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इस दौरान लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मिठाई बांटने के लिए तरह-तरह की मिठाई खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मिठाई खरीदते समय क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि मिठाई खरीदते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि मिठाई खाने से कोई नुकसान न हो।
#1
मिठाई की ताजगी का रखें ध्यान
जब भी आप मिठाई खरीदने जाएं तो सबसे पहले उसकी ताजगी पर ध्यान दें क्योंकि ताजे सामान का स्वाद बेहतरीन होता है।
ताजे मिठाई की पहचान इसके रंग और खुशबू से की जा सकती है।
अगर मिठाई का रंग बहुत ज्यादा चमकीला है और उसमें से तेज खुशबू आ रही है तो समझ जाइए कि उसमें कृत्रिम रंग और खुशबू मिलाई गई होगी, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है।
#2
मिठाई की गुणवत्ता हो अच्छी
मिठाई की गुणवत्ता भी बहुत अहम है। बेहतर होगा कि आप ऐसी मिठाई खरीदें, जो घर पर बनाई गई हो या फिर किसी अच्छे ब्रांड से बनवाई गई हो।
इसके लिए आप ऑनलाइन जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मिठाई खरीदते समय उसके लेबल को भी पढ़ें।
अगर उसमें कृत्रिम चीजों का जिक्र हो तो उसे खरीदने से बचें क्योंकि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
#3
मिठाई की मात्रा का रखें ध्यान
मिठाई की मात्रा भी महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी को मिठाई उपहार में देने के लिए खरीदें तो उसकी मात्रा इस तरह रखें कि वह पूरे परिवार के लिए थोड़े दिन तक खाई जा सके।
उदाहरण के लिए 1 किलो या 2 किलो की मिठाई खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आप पूरे परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले सकेंगे और मिठाई भी बर्बाद नहीं होगी।
#4
इस तरह की हो मिठाई की पैकेजिंग
आजकल बाजार में कई तरह की पैक की गई मिठाइयां उपलब्ध हैं, जिनकी सफेद या क्रीम रंग की मिठाई में मिलावट होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पारंपरिक तरीके से बनाई जाने वाली मिठाई ही खरीदें।
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मिठाई की पैकेजिंग इस तरह हो, जिससे उसकी ताजगी लंबे समय तक बरकरार रहे। त्योहारों पर मिठाई का आनंद लेते समय इन बातों का ख्याल रखें।
#5
मिठाई खरीदते समय गर्मी और नमी पर दें ध्यान
गर्मी और नमी भी मिठाई पर बुरा असर डाल सकती है, इसलिए मिठाई खरीदते समय इसकी पैकेजिंग पर दी गई निर्देशों को जरूर पढ़ें।
अगर मिठाई को गर्म और नमी वाले जगह पर रखा जाएगा तो इसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। इसलिए इसे ठंडे स्थान पर स्टोर करके रखें।
इसके अलावा गर्मियों में हल्की मिठाई खरीदें, जो जल्दी खराब न हो क्योंकि भारी मिठाई गर्मी में पिघल जाती है और खराब हो जाती है।