स्कूल के जूतों की पकड़ बहुत जरूरी होती है ताकि बच्चे फिसलें नहीं। अच्छी पकड़ वाले जूते फिसलन से बचाते हैं और बच्चों को सुरक्षित रखते हैं।

इसके अलावा ये जूते बच्चों को बेहतर संतुलन देते हैं और उनकी गतिविधियों में मदद करते हैं।

अच्छी पकड़ वाले जूते बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। इसलिए जब भी आप बच्चों के लिए स्कूल के जूते खरीदें, इन बातों का खास ध्यान रखें ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक रहें।