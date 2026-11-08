एक्यूप्रेशर मैट खरीदने से जुड़ी टिप्स

एक्यूप्रेशर मैट खरीदते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा

लेखन अंजली 10:45 am Nov 08, 202610:45 am

क्या है खबर?

एक्यूप्रेशर मैट एक ऐसी चीज है, जो आपके शरीर को आराम और राहत देने में मदद कर सकता है। यह मैट छोटे-छोटे नुकीले पिन्स से बना होता है, जो त्वचा पर दबाव डालते हैं और रक्त संचार को बढ़ाते हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर मैट खरीदने का सोच रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना अहम है ताकि आपको सही मैट मिले और इसका पूरा फायदा उठा सकें। आइए इन बातों के बारे में जानते हैं।