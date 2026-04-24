सही चश्मा खरीदने के लिए इन 5 बातों का रखें ध्यान

अधिकतर लोग आंखों की समस्याओं के कारण चश्मा पहनते हैं, लेकिन यह केवल आंखों का इलाज नहीं है। यह एक फैशन एक्सेसरी भी है, जो आपके लुक को पूरा कर सकती है। सही चश्मा चुनना एक कला है। इसमें आपके चेहरे के आकार, रंग, और व्यक्तिगत स्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि चश्मा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें।

#1 चेहरे के आकार को समझें चश्मा खरीदते समय सबसे पहले अपने चेहरे के आकार को ध्यान में रखें। गोल चेहरे वालों को चौड़े फ्रेम्स चुनने चाहिए, जबकि चौड़े चेहरे वालों को पतले फ्रेम्स अच्छे लगते हैं। अंडाकार चेहरे वालों के लिए किसी भी आकार का फ्रेम चुनना सही रहता है, लेकिन त्रिकोणीय चेहरे वालों को चौड़े किनारों वाले फ्रेम्स का चयन करना चाहिए। इस तरह आप अपने चेहरे के आकार के अनुसार सही चश्मा चुन सकते हैं।

#2 रंग का चयन करें चश्मे का रंग भी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी त्वचा गोरी है तो काले, भूरे या नीले रंग के फ्रेम्स अच्छे लगते हैं। अगर आपकी त्वचा गहरी रंग की है तो सुनहरे, चांदी या काले रंग के फ्रेम्स चुन सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट फ्रेम्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि यह हर रंग के साथ मेल खाता है और स्टाइलिश दिखता है।

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#3 लेंस की गुणवत्ता पर ध्यान दें चश्मे के लेंस की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने वाले लेंस चुनें। इसके अलावा ऐसे लेंस भी अच्छे होते हैं, जो चमकदार रोशनी को कम करते हैं और आंखों को आराम देते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर ज्यादा समय बिताते हैं तो ऐसे लेंस चुनें, जो आपकी आंखों को सुरक्षित रखते हैं।

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#4 आरामदायक फिटिंग चुनें चश्मा खरीदते समय उसकी फिटिंग पर खास ध्यान दें। ऐसा फ्रेम चुनें, जो आपके चेहरे पर आरामदायक लगे और लंबे समय तक पहनने पर कोई परेशानी न हो। ढीला या बहुत टाइट फ्रेम न चुनें क्योंकि ये दोनों ही असुविधाजनक हो सकते हैं। इसके अलावा कानों के पीछे अच्छी पकड़ वाले नोज पैड वाले फ्रेम्स चुनें ताकि वे सही तरीके से फिट रहें और बार-बार ठीक करने की जरूरत न पड़े।