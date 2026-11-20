शिशु को नहलाने के लिए इन 5 चीजों का रखें ध्यान, आसान होगा काम
क्या है खबर?
शिशु की देखभाल करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर जब बात आती है कि उसे कैसे नहलाना चाहिए। शिशु की त्वचा बहुत नाजुक होती है और उसे सुरक्षित और आरामदायक रखने के लिए सही तरीके से नहलाना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने शिशु को सही तरीके से नहला सकें और उसकी त्वचा को सुरक्षित रख सकें।
#1
गर्म पानी का उपयोग न करें
शिशु को नहलाने के लिए कभी भी गर्म पानी का उपयोग न करें। गर्म पानी उसकी नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है और जलन पैदा कर सकता है।
हमेशा हल्के गर्म पानी का ही उपयोग करें, जो उसके लिए आरामदायक हो। हल्का गर्म पानी उसकी त्वचा को नमी बनाए रखने में मदद करता है और उसे ठंड या जलन महसूस नहीं होती।
इस तरह शिशु की नहाने की प्रक्रिया सुरक्षित और आरामदायक हो जाती है।
#2
साबुन का चयन ध्यान से करें
शिशु के लिए खासतौर पर बनाए गए साबुन का ही उपयोग करें। ये साबुन बिना किसी कठोर रसायन के होते हैं और शिशु की त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते।
हमेशा ऐसे साबुन चुनें, जो हानिरहित हों और उनकी खुशबू हल्की हो ताकि शिशु को किसी प्रकार की एलर्जी न हो।
इसके अलावा साबुन की बनावट भी ध्यान में रखें, जो कि हल्की हो ताकि शिशु की त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे।
#3
नहलाने का समय कम रखें
शिशु को नहलाने का समय बहुत लंबा न रखें। 5-10 मिनट का समय ही पर्याप्त होता है। इससे शिशु थक जाएगा या उसे ठंड लग सकती है।
नहलाने के बाद उसे तुरंत सुखाएं और गर्म कपड़े पहनाएं ताकि वह आरामदायक महसूस करे।
इसके अलावा नहलाने के दौरान उसकी त्वचा को हल्के हाथों से थपथपाएं, जिससे उसकी त्वचा को आराम मिलेगा और वह सहज महसूस करेगा। इस तरह शिशु की नहलाने की प्रक्रिया सुरक्षित और आरामदायक हो जाती है।
#4
शिशु का ध्यान रखें
नहलाने के दौरान हमेशा शिशु का ध्यान रखें ताकि वह किसी तरह से फिसलकर गिर न जाए या चोट न लगे। एक हाथ उसकी पीठ पर रखें और दूसरे हाथ से उसे सहारा दें।
इस दौरान धीरे-धीरे उसे नहलाएं और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।
इसके अलावा नहलाने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें और शिशु को सुखाने के बाद उसे कपड़े पहनाएं ताकि वह सुरक्षित और आरामदायक महसूस करे।
#5
शिशु के कपड़े बदलें ध्यान से
नहलाने के बाद शिशु के कपड़े बदलते समय भी सावधानी बरतें। उसके लिए नरम और आरामदायक कपड़े चुनें जो उसकी त्वचा को सूट करें।
ध्यान रखें कि कपड़े पूरी तरह सूखे हों ताकि शिशु को ठंड न लगे। इसके अलावा कपड़े बदलते समय उसे प्यार से पुकारते रहें ताकि वह सहज महसूस करे और उसकी नाजुक त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे।