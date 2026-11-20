शिशु को नहलाने का समय बहुत लंबा न रखें। 5-10 मिनट का समय ही पर्याप्त होता है। इससे शिशु थक जाएगा या उसे ठंड लग सकती है।

नहलाने के बाद उसे तुरंत सुखाएं और गर्म कपड़े पहनाएं ताकि वह आरामदायक महसूस करे।

इसके अलावा नहलाने के दौरान उसकी त्वचा को हल्के हाथों से थपथपाएं, जिससे उसकी त्वचा को आराम मिलेगा और वह सहज महसूस करेगा। इस तरह शिशु की नहलाने की प्रक्रिया सुरक्षित और आरामदायक हो जाती है।