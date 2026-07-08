मानसून में ऐसी बनाएं आपातकालीन किट

मानसून के दौरान आपातकालीन किट में रखें ये चीजें, आएगीं काम

लेखन अंजली 05:01 pm Jul 08, 202605:01 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपातकालीन किट का होना बहुत जरूरी है ताकि आपातकालीन स्थिति में आप सुरक्षित रह सकें। इस लेख में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपकी आपातकालीन किट में होनी चाहिए और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। सही तैयारी से आप इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।