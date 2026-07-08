मानसून के दौरान आपातकालीन किट में रखें ये चीजें, आएगीं काम
क्या है खबर?
मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपातकालीन किट का होना बहुत जरूरी है ताकि आपातकालीन स्थिति में आप सुरक्षित रह सकें। इस लेख में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपकी आपातकालीन किट में होनी चाहिए और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं। सही तैयारी से आप इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
#1
पानी की बोतल और फिल्टर उपकरण
मानसून के दौरान पानी की गुणवत्ता बिगड़ सकती है इसलिए पानी की बोतल और फिल्टर उपकरण रखना बहुत जरूरी है। साफ पानी पीना सेहत के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसी जगह फंस जाते हैं, जहां साफ पानी नहीं मिल रहा हो तो फिल्टर उपकरण का इस्तेमाल करके आप पानी को सुरक्षित बना सकते हैं। यह आपको बीमारियों से बचाने में मदद करेगा और आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगा।
#2
टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी
बारिश के कारण बिजली चली जाने पर टॉर्च बहुत काम आ सकती है। इसके साथ ही अतिरिक्त बैटरी भी रखें ताकि आपको अंधेरे में परेशानी न हो। टॉर्च की रोशनी से आप अपने आसपास की चीजों को आसानी से देख सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा बैटरी का अतिरिक्त होना भी जरूरी है ताकि आपको बार-बार चार्जिंग की समस्या न हो। इस तरह आप आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रह सकते हैं।
#3
प्राथमिक चिकित्सा का सामान
आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा का सामान होना बहुत जरूरी है। इसमें पट्टी, बैंडेज, घाव साफ करने का लोशन, दर्द की दवाएं और अन्य जरूरी चीजें शामिल होनी चाहिए। अगर किसी को चोट लग जाती है या तबीयत खराब होती है तो इस सामान का उपयोग करके आप तुरंत मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बुखार की दवा, पेट की दवा और अन्य आवश्यक दवाएं भी रखें, जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं।
#4
सूखे खाने के सामान
सूखे खाने के सामान जैसे कि बिस्किट, नमकीन, चिप्स आदि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। इनका सेवन करने से आपको ऊर्जा मिलेगी और भूख भी मिटेगी, खासकर जब आप ऐसी जगह फंस जाएं जहां खाना बनाना संभव न हो। सूखे खाने के सामान आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इन्हें आप अपनी आपातकालीन किट में शामिल कर सकते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में आपको पोषण मिल सके।
#5
मोबाइल चार्जर और पावर बैंक
मोबाइल फोन आजकल हर किसी की जरूरत बन गया है इसलिए उसका चार्ज रहना बहुत जरूरी है। मोबाइल चार्जर और पावर बैंक रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में आप अपने प्रियजनों से संपर्क में रह सकें। अगर बिजली चली जाए तो पावर बैंक आपके फोन को चार्ज रखने में मदद करेगा और आपको किसी भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क करने की सुविधा देगा। इस तरह आप सुरक्षित रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद पा सकते हैं।