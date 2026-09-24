त्योहारों पर जूते और चप्पलें पहनने से जुड़ी टिप्स

त्योहारों पर जूते और चप्पलें पहनने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 06:46 pm Sep 24, 202606:46 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई अच्छा दिखने और अच्छा महसूस करने की कोशिश करता है। इस दौरान महिलाएं अपने कपड़े और गहनों के साथ-साथ जूतों पर भी खास ध्यान देती हैं क्योंकि ये चीजें उनके पूरे लुक को बदल सकती हैं। हालांकि, जूतों का चयन करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि त्योहारों पर पहनने वाले जूतों से आपको कोई दिक्कत न हो। आइए जूतों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।