त्योहारों पर जूते और चप्पलें पहनने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई अच्छा दिखने और अच्छा महसूस करने की कोशिश करता है। इस दौरान महिलाएं अपने कपड़े और गहनों के साथ-साथ जूतों पर भी खास ध्यान देती हैं क्योंकि ये चीजें उनके पूरे लुक को बदल सकती हैं। हालांकि, जूतों का चयन करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि त्योहारों पर पहनने वाले जूतों से आपको कोई दिक्कत न हो। आइए जूतों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं।
#1
अपने जूतों की फिटिंग पर दें ध्यान
जूते खरीदते समय उनकी फिटिंग पर खास ध्यान दें क्योंकि अगर आपके जूते ढीले होंगे तो आपको चलने में परेशानी हो सकती है और अगर वे बहुत तंग होंगे तो पैरों में दर्द हो सकता है।
इसके अलावा तंग जूतों से पैर में छाले भी हो सकते हैं, जिससे पूरे त्योहार का मजा खराब हो सकता है। इसलिए अपने जूते और चप्पलें हमेशा अपनी साइज के ही खरीदें।
#2
जूते खरीदने से पहले आरामदेह होना जरूरी
त्योहारों पर पहनने वाले जूते आरामदायक होने चाहिए। अगर आप पूरे दिन जूते या चप्पलें पहनकर घूमने वाले हैं तो ऐसे में सुनिश्चित करें कि वे आरामदायक हों ताकि आपको चलने में कोई परेशानी न हो।
इसके लिए आप हल्के और मुलायम जूते चुन सकते हैं, जो पैरों को हवा लगने दें और उन्हें आराम दें।
इसके अलावा जूतों का चयन करते समय यह भी ध्यान रखें कि वे ज्यादा तंग न हों।
#3
जूतों का चयन करते समय मौसम का रखें ध्यान
त्यहारों वाले मौसम में अक्सर बारिश और हल्की ठंड रहती है। ऐसे में अपने जूतों का चयन करते समय मौसम का ध्यान रखें।
अगर बारिश हो रही है तो पानी से बचाने वाले जूते या चप्पलें चुनें, जो आपके पैरों को गीला होने से बचाएं, वहीं हल्की ठंड में गर्माहट देने वाले जूते या चप्पलें बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
इसके अलावा अपने पहनावे के अनुसार भी जूतों का चयन करें।
#4
जूतों की सफाई पर दें ध्यान
त्योहारों पर पहनने वाले जूतों की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आपके जूते या चप्पलें गंदे होंगे तो वे आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें समय-समय पर साफ करते रहें और अगर संभव हो तो उन्हें धूप में सुखाएं।
इसके लिए आप हल्के साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जूतों को साफ रखने के लिए उन्हें किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें।
#5
जूतों को बदलने के लिए रखें अतिरिक्त जोड़ी
अगर आपने किसी पार्टी के लिए तैयार किया है तो अपने साथ एक अतिरिक्त जोड़ी जूते जरूर रखें क्योंकि कभी-कभी अचानक कुछ खराब हो जाता है। इसलिए एक अतिरिक्त जोड़ी अपने साथ रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें।
इसके अलावा अगर आप किसी लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं तो आरामदायक जूते या चप्पलों का चयन करें ताकि पूरे रास्ते आपको कोई परेशानी न हो।